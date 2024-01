Eviden y AWS aceleran la creación de soluciones industriales seguras y sostenibles impulsadas por IA

Eviden, el negocio de Atos y líder en digital, cloud, big data y seguridad, anuncia un nuevo Acuerdo de Colaboración Estratégica (SCA) con Amazon Web Services (AWS). Sobre la base de una historia de 12 años, el SCA es un compromiso conjunto entre Eviden y AWS para ofrecer un programa multifacético de soluciones, consultoría y apoyo a la innovación para ayudar a los clientes a acceder rápidamente a la experiencia crítica para los proyectos de transformación de la nube y la IA y aumentar su tiempo de valor A través de la SCA, se crearán soluciones basadas en datos para hacer frente a los retos empresariales específicos de sectores verticales clave como los servicios financieros, la automoción y la fabricación, la energía y los servicios públicos, la sanidad y las ciencias de la vida, y el sector público. Aprovechando la potencia de AWS Marketplace, Eviden creará y alojará toda su portfolio de soluciones y aceleradores del sector en AWS para proporcionar a los clientes un mecanismo sencillo para reunir soluciones y servicios integrales, acelerando la transformación digital y la creación de valor.

AWS y Eviden permitirán a los clientes de Eviden co-crear nuevos datos, soluciones industriales seguras e impulsadas por IA que se beneficiarán de la experiencia de Eviden en IA, modernización, seguridad y transformación net zero. La inversión conjunta incluirá un nuevo AWS Innovation Studio en Pune, India, que ofrecerá a los clientes de Eviden una oportunidad única para acelerar la innovación y la modernización, con acceso directo a las tecnologías de AWS y a los expertos de Eviden. Uno de estos clientes es Carrier Global Corporation, proveedor global de soluciones sostenibles para el hogar, la construcción y la refrigeración.

"Carrier se ha asociado con Eviden para ayudar a acelerar las capacidades digitales relacionadas con cuadros de mando e informes y como colaborador GTM (Go-To-Market) para facilitar la introducción de nuestras soluciones digitales en el mercado. Nuestra colaboración con Eviden y AWS nos permite satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes y ofrecer nuestras soluciones sin fricciones con los servicios de integración de Eviden disponibles en AWS Marketplace. Esta colaboración sirve como un nuevo canal para nosotros, facilitando una accesibilidad más amplia a nuestras soluciones", dijo Tim Johnson, Head of Digital Alliances, Carrier Global Corporation.

Esta colaboración aprovechará el grupo de negocio dedicado a AWS de Eviden, que cuenta con una larga experiencia en el trabajo con AWS y ha demostrado excelencia empresarial en el desarrollo de soluciones para sus clientes, y atiende a clientes de todo el mundo, como OCC (Options Clearing Corporation), Stellantis, RheinEnergie, Safran y Keyloop. La colaboración también incluirá actividades conjuntas de comercialización junto con la formación y capacitación de los equipos de Eviden para conseguir 10.000 certificaciones AWS adicionales en los próximos 5 años. Eviden, con Atos, también ha sido reconocido recientemente como Ganador del Partner del Año de GSI para Norteamérica, Finalista del Partner del Año de GSI para Asia-Pacífico-Japón y Eviden es Finalista del Partner de Seguridad del Año de GSI - Global.

Tanuja Randery, vicepresidenta de EMEA y patrocinadora ejecutiva de Eviden en AWS, afirmó: "Estamos encantados de continuar nuestra relación de 12 años con Eviden, Premier Partner de AWS. Esta colaboración transformadora significa que AWS puede llevar el más alto nivel de seguridad, transformación net zero y experiencia nativa en la nube impulsada por datos e IA a un público aún más amplio con Eviden, acelerando significativamente el ritmo de adopción global en la nube. Estoy entusiasmado con el enfoque de Eviden en la creación conjunta de nuevos aceleradores y soluciones de la industria de AWS con los clientes de Eviden, que se complementarán con los socios ISV de AWS disponibles a través del mercado de AWS".

Michael Liebow, Responsable global de Cloud en Eviden, Atos Group, dijo: "Estamos entusiasmados con la idea de desarrollar conjuntamente nuevas soluciones para la industria, aportando innovación a algunos de los principales sectores industriales. El AWS Marketplace está en el centro de nuestra estrategia en la nube y, como empresa nativa de la nube, queremos llevar estos beneficios a nuestros clientes".