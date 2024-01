Atlántica Garantía sobre las ventajas del híbrido enchufable

La electrificación de distintos vehículos como coches y furgonetas es un proceso que resulta imparable. Esto se debe a las obligaciones que pesan sobre los fabricantes para reducir las emisiones de carbono y proteger al medioambiente. Además, las ciudades están adoptando medidas cada vez más restrictivas para los vehículos que solo funcionan con combustibles fósiles.

En este contexto, quien busca adquirir un vehículo nuevo cuenta con distintas opciones, como por ejemplo los coches híbridos enchufables. Según explican los expertos de Atlántica Garantía, estos automóviles pueden recorrer distancias considerables propulsados solo por energía eléctrica. Además, esta empresa dispone de una propuesta de garantía para estos vehículos que se ajusta a las características de su mecánica híbrida.

¿Híbrido no enchufable o híbrido enchufable? En primer lugar, se considera que un coche es híbrido cuando utiliza energía de dos sistemas. O sea, estos automóviles cuentan con carburantes y dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Ahora bien, existen distintos tipos de vehículos híbridos.

Los mild hybrid o microhíbridos cuentan con un pequeño generador eléctrico que se limita a ayudar al motor principal. En estos automóviles la batería es pequeña, por lo que no se puede circular exclusivamente en modo eléctrico. Otro tipo similar a este es el de los coches híbridos en serie-paralelo. En estos casos, el motor eléctrico no solo ofrece ayuda, sino que también permite circular algunos kilómetros con esta propulsión. Ambos modelos vienen con etiqueta ECO.

En cambio, los coches híbridos enchufables disponen de baterías de mayor capacidad y se pueden cargar con fuentes externas, como una toma de corriente doméstica o un punto habilitado. Estos automóviles pueden recorrer hasta 60 o 70 kilómetros solo con electricidad. Además, la mayoría de estos modelos viene con etiqueta CERO.

Ventajas de los coches híbridos enchufables Adquirir este tipo de vehículos no solo es conveniente para el medioambiente, sino también para el bolsillo del propietario. En este sentido, el gobierno español ha prorrogado el plan Moves III hasta julio de 2024. De este modo, quienes compren un coche híbrido enchufable cuentan con una ayuda de 2.500 €. Asimismo, si el propietario aporta un coche con motor de combustión como parte de la operación esta subvención se duplica.

Por otro lado, el gobierno también ha anunciado otras ayudas que están vigentes para la compra de estos vehículos. A propósito de esto, hasta diciembre de 2024, quienes adquieran uno de estos automóviles pueden deducir un 15 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En todos los casos, la deducción se practica en el período que el coche sea matriculado.

A través de Atlántica Garantía es posible acceder a garantías que contemplan las necesidades específicas de mantenimiento y mecánica de los coches híbridos enchufables.