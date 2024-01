Las exitosas franquicias Llooly no paran de crecer

El número de franquicias de la marca Llooly sigue creciendo y ha anunciado que ya están previstas nuevas aperturas, como su nuevo local en Algeciras. El punto de venta estará ubicado específicamente en el Centro Comercial Puerta Europa y comenzará a operar entre los meses de marzo y abril.

Esta sede pertenece a los mismos propietarios de la franquicia que funciona desde hace tiempo en el Centro Comercial Plaza Andalucía, también en Algeciras. La apuesta de estos emprendedores con un nuevo local de Bubble Waffle en Algeciras es una muestra de la excelente receptividad que están teniendo.

Operadores multifranquicias: cuando las cosas se hacen bien La figura de la multifranquicia se está haciendo cada vez más habitual para la licencia Llooly, en función del vertiginoso crecimiento que están teniendo actualmente. Los franquiciados que operan bajo este concepto suscriben un contrato con la casa matriz, mediante el cual pueden operar dos o más locales o tiendas.

Incluso lo pueden hacer en la misma zona de influencia, como ha ocurrido con los comerciantes de Algeciras. Se trata de una excelente oportunidad para concentrar los esfuerzos en un solo proyecto y, al mismo tiempo, crecer como empresarios e incrementar los ingresos. Es lo que han encontrado algunos de los socios de Llooly, quienes siguen apostando por la marca.

Para los representantes de Llooly el hecho de que sus franquiciados abran nuevos locales demuestra que cuando las cosas se trabajan adecuadamente, son bien recompensadas. Añaden que los franquiciados de Algeciras no son los únicos que han programado nuevas aperturas. El fenómeno también se ha presentado en otras zonas que anunciarán progresivamente.

Las claves en el éxito de Llooly El éxito que está teniendo Llooly como negocio de franquicias no solo se debe a que ofrece excelentes márgenes a los socios de la marca. El aumento en la operación de locales responde principalmente a una creciente demanda por parte del público. Los consumidores están respondiendo positivamente a las distintas propuestas que han introducido al mercado.

Sus productos se caracterizan por ser totalmente originales. El Ice Roll, por ejemplo, es uno rollito de helado elaborado a la plancha que se presenta dentro de un vaso. El Waffle Bubble, es un gofre clásico con una apariencia original en forma de burbujas y elaborado con una fórmula secreta. El otro buque insignia de Llooly es su Taco Helado, que es la fusión de dos productos: Bubble Waffle y el Ice Roll.

No obstante, además de las originales presentaciones de sus helados, otra clave del éxito de la marca es la variedad que ofrecen a los consumidores. La carta de los locales cuenta con una gran diversidad de combinaciones, sabores e ingredientes para los helados, los toppings y siropes. Han abierto una cantidad prácticamente infinita de posibilidades que hacen que el cliente de las tiendas nunca se aburra.