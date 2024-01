Rehabilitación de fachadas en Girona y Barcelona, por Façanes Maresme S.L.

Las estructuras de los edificios, tarde o temprano, se ven afectadas por el paso del tiempo y por factores externos, como las condiciones atmosféricas y la contaminación. Este fenómeno recurrente tiende a manifestarse a través de la aparición de grietas en los muros exteriores y, en algunos casos, puede ocasionar desde un deterioro en el aislamiento hasta la infiltración de agua en el interior de la construcción.

Por tal motivo, la rehabilitación de fachadas es una actividad fundamental que debe realizarse periódicamente, no solo por la necesidad de mejorar una infraestructura desde el punto de vista estético, sino también para evitar que los inmuebles pierdan sus propiedades aislantes.

Dentro de este contexto, Façanes Maresme S.L. destaca como una empresa especializada en la rehabilitación y aislamiento de fachadas en Girona y Barcelona.

La importancia de la rehabilitación de fachadas Las fachadas de los edificios y viviendas están expuestas a una multitud de factores, como las inclemencias meteorológicas (agua, humedad, viento, calor, frío y cambios bruscos de temperatura), pintadas, grafitis y agentes contaminantes que perjudican su estética e inciden progresivamente en la calidad de la infraestructura.

Por eso es esencial no descuidar el mantenimiento del exterior de una edificación, para que la estabilidad del inmueble no esté comprometida con la aparición de grietas, hundimientos y roturas. A su vez, la realización de esta obra es relevante no solo porque ayuda a prevenir la presencia de humedad o filtraciones que puedan erosionar a los materiales, sino también por su eficacia probada a la hora de impedir la proliferación de hongos, microorganismos y manchas en las paredes.

Una inversión en rehabilitación de fachadas resulta crucial, dado que contribuye a un rejuvenecimiento del atractivo estético de la propiedad con modificaciones que irradian elegancia y atemporalidad. Esta actividad llevada a cabo por expertos permite aumentar la vida útil del edificio y mejorar su seguridad, garantizando estanqueidad, estabilidad térmica y confort.

Del mismo modo, la restauración estructural facilita un incremento significativo del valor del inmueble y promueve una optimización de la eficiencia energética mediante la instalación de mejores sistemas de aislamiento térmico.

Fachadas conservadas y modernas Façanes Maresme S.L. es una firma catalana con 25 años de probada trayectoria en la rehabilitación de fachadas y en la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), tanto en Girona como en Barcelona. Su equipo profesional cuenta con un amplio conocimiento de las técnicas arquitectónicas modernas, además de herramientas de última generación y productos de calidad que aseguran trabajos de restauración resistentes al paso del tiempo y a los diferentes fenómenos naturales que pueden comprometer la imagen visual o la estructura interna de una fachada.

Con sede comercial en Pineda de Mar, la empresa también ofrece la opción de fachada ventilada. Esta consiste en un sistema constructivo de cerramiento que, a través de una circulación de aire continua, promueve un ahorro energético y mejor rendimiento térmico.

Por último, cabe destacar que Façanes Maresme S.L. trabaja con presupuestos a medida y financiación de obras en cómodos plazos.