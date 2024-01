Clínica MG Dental ofrece tratamientos de implantología de la mano de expertos

La pérdida de una o varias piezas dentales representa un grave problema de salud. Esta situación no solo deforma y deteriora la apariencia de la sonrisa, sino que también disminuye la funcionalidad de la mordida. Todo esto deriva en una disminución del bienestar y calidad de vida de la persona.

Ante esta situación, la mejor solución es acudir con expertos en implantología, capaces de reponer la apariencia y funcionalidad de las piezas dentales ausentes. En ese sentido, una de las mejores opciones es Clínica MG Dental, la cual cuenta con equipo técnico y profesional de primer nivel en este ámbito.

Soluciones en implantología que restauran la calidad de vida de los pacientes Clínica MG Dental es un centro odontológico que cuenta con soluciones altamente avanzadas en implantología. Estos tratamientos incluyen implantes puntuales para reemplazar determinadas piezas dentales en específico, así como prótesis de carga inmediata, diseñados para sustituir con implantes todos los dientes de una arcada mediante una sola sesión. Esta última es una alternativa rápida y eficiente, que tarda alrededor de 4 horas, pero para el paciente, se siente como si solo hubieran sido 30 minutos. Esto se debe a que está sedado durante el proceso, lo que produce una sensación placentera mientras se rehabilita su boca.

Para llevar a cabo estos tratamientos, buscan trabajar siempre con equipos y materiales de primera calidad. Es por ello que, para sus implantes, apuestan por la marca TRI, originaria de Suiza. Estos productos se caracterizan por sus resultados altamente estables y duraderos a largo plazo, cualidades respaldadas por numerosos estudios científicos. Con estas herramientas, junto con su equipo profesional altamente especializado, tienen la capacidad para reponer las piezas dentales para cualquier paciente, y así devolverle la calidad de vida perdida a causa de su ausencia.

Las ventajas de la implantología con Clínica MG Dental Ante la pérdida dental, la implantología representa una de las mejores soluciones, debido a los múltiples beneficios que ofrecen sus tratamientos. Uno de ellos es la recuperación plena de las funciones de la mordida, tanto a nivel estético como en cuanto a la capacidad de masticación. Al mismo tiempo, los implantes son soluciones fijas y confiables, que requieren un mantenimiento sencillo y, con una buena higiene y cuidados adecuados, pueden ser tan durables como un diente natural. Además, es un procedimiento indoloro, que apenas genera incomodidad en el paciente, y no requiere de intervenciones adicionales en los dientes adyacentes.

En Clínica MG Dental, estos beneficios se combinan con un tratamiento altamente personalizado, en manos de un equipo multidisciplinar de especialistas que trabajan bajo un enfoque de odontología ética, responsable y mínimamente invasiva. Estos expertos estudian a detalle cada caso particular y, a partir de este análisis, realizan un diagnóstico preciso de la situación. Posteriormente, esto les permite diseñar un plan de tratamiento altamente individualizado, con las soluciones más adecuadas para atender los problemas del respectivo paciente.