Documentación necesaria para llevar a buen puerto la venta de una vivienda

Entrar en el mercado inmobiliario es un paso emocionante, pero también es un viaje lleno de desafíos y complejidades. Con más de un 70 % de las transacciones enfrentando obstáculos relacionados con la documentación, la venta de una vivienda se convierte en un rompecabezas legal que requiere cuidadosa atención. En este laberinto de papeles y trámites, la diferencia entre un proceso suave y una pesadilla legal a menudo radica en la calidad de la asesoría y el respaldo que recibes. En este artículo, exploraremos los documentos esenciales para asegurar una transacción exitosa y cómo Amón Properties se destaca como el aliado confiable en este emocionante, pero desafiante viaje inmobiliario.

La venta de una vivienda es un proceso complejo que requiere una serie de documentos y trámites legales para asegurar una transacción exitosa. Dichos documentos son fundamentales tanto para el vendedor como para el comprador, ya que garantizan la legalidad y seguridad del proceso de compraventa.

Una opción para llevar a buen puerto las transacciones es contar con el respaldo de una empresa especializada, como es el caso de Amón Properties. Esta inmobiliaria cuenta con profesionales en el sector que ofrecen acompañamiento y asesoramiento en temas de documentación para comprar pisos de segunda mano, así como también de obra nueva

5 documentos necesarios para vender una vivienda Uno de los documentos más importantes a la hora de llevar a cabo un proceso de compraventa es la escritura de la propiedad. Esta es emitida por el notario y certifica la titularidad de la vivienda. Además, incluye información relevante sobre la misma, como su descripción, ubicación y límites de propiedad.

El certificado de eficiencia energética es otro documento esencial en este proceso. Muestra el consumo energético del inmueble, otorgándole una clasificación que va desde la categoría A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). Es obligatorio para todas las viviendas que se vendan o alquilen en España y su objetivo es fomentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los edificios.

Además, para garantizar la habitabilidad de la vivienda, es necesario contar con la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Este documento certifica que el inmueble cumple con todos los requisitos legales para ser habitado.

Es igualmente importante obtener los diferentes certificados de deudas de la vivienda. Estos documentos verifican si la propiedad tiene deudas pendientes, como impagos de comunidades de propietarios o impuestos municipales. Para el comprador, contar con estos certificados es esencial para evitar sorpresas desagradables y asegurarse de que no deberá asumir deudas ajenas. Según su procedencia, deberán ser emitidos por el administrador de la comunidad, en el caso del certificado de "saldo cero" en los pagos de los gastos comunitarios (Importante, saber que también estén pagos las cuotas extraordinarias o derramas aprobadas. Verificar este tema en las Actas de Reunión Comunitaria), Por otro lado, es recomendable contar con los últimos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que son una prueba de que el vendedor está al día en el pago de este impuesto.

Es muy importante y aconsejable contar con profesionales que os guíen en todo este proceso, como Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) o un abogado de confianza para evitar inconvenientes a la hora de la firma ante notario.

Documentación necesaria A modo de ayuda, este es un check list a tener en cuenta:

Parte Vendedora:

Escritura de propiedad original.

DNI original de los intervinientes y en vigor.

Cédula de Habitabilidad original en vigor.

Certificado de eficiencia energética original en vigor.

Certificado de ITE del edificio (según antigüedad del edificio (45 años o más) este dato puede variar según municipio - verificar legislación local vigente).

Número de cuenta vinculado al préstamo hipotecario para realizar la transferencia para su cancelación económica.

Copia de las últimas facturas de los suministros con indicación de las últimas lecturas.

Todas las llaves de la finca.

Si hubiera carga hipotecaria pendiente, certificado original del banco que acredite el saldo deudor de la hipoteca que grava la vivienda, a la fecha que se fije para el otorgamiento de la escritura de compraventa. En caso de estar el crédito totalmente pagado, el certificado de saldo cero.

Dicho certificado deberá contener:

Titulares del préstamo.

Dirección de las fincas hipotecadas.

Inscripción registral de las fincas hipotecadas.

Saldo pendiente por todos los conceptos (comisiones incluidas) a la fecha que se designe para la firma.

Indicación de los intereses diarios que devenga el préstamo hipotecario

En caso de ser crédito abierto, la renuncia a ulteriores disposiciones.

Parte Compradora:

DNI original de los intervinientes y en vigor.

Acreditación de los pagos a cuenta realizados con anterioridad a la escritura (fotocopia de los cheques, comprobante de las transferencias etc.).

Número de cuenta de cargo de todos los pagos realizados a cuenta.

Cheques para el resto del pago.

