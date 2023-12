Entrevista a José Miguel Richart Paulino, CEO de Adimvi

Los blogs se han convertido en una opción para aquellos que quieren subir contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Pero, para hacer un blog exitoso es necesario escoger una buena plataforma de blogging, adaptada a las necesidades. En general, estas se centran en la simplicidad, ofreciendo únicamente herramientas básicas de publicidad y diseño.

Sin embargo, José Miguel Richart Paulino ha sabido dar un giro innovador a este formato tan popular con la creación de Adimvi. En la entrevista realizada, este apasionado de la comunicación y la tecnología da detalles sobre su plataforma, que ha conseguido revolucionar el sector combinando el blogging con las redes sociales.

¿Cuál ha sido su experiencia en el mundo del blogging y las redes sociales?

Está claro que las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos y conectamos unos con otros. No obstante, desde hace muchos años, el continuo deseo de mostrar una imagen idílica de nosotros y nuestra forma de vivir para de alguna manera “aparentar” frente a los demás, ha provocado numerosos problemas alimenticios, psicológicos o morales entre muchas personas que consumen dicho contenido. El formato blogging, sin embargo, se centra más en la persona que eres por dentro, y no por fuera. No son necesarios filtros, ni el mejor entorno para compartir contenido escrito, y para mí eso, sigue siendo uno de los puntos fuertes de este formato.

¿En qué momento supo que quería ser un emprendedor?

Siempre me he considerado un líder y alguien que le gusta tomar riesgos. A partir de los 18 años me introduje más seriamente en el mundo laboral, trabajando como camarero en varios restaurantes para poder empezar a pagarme mis cosas y ayudar un poco económicamente en casa. Tras largas y exhaustas jornadas me di cuenta de varias cosas, aparte de que no me gustaba que me mandaran, me empecé a cuestionar si tenía más opciones de ganar dinero, haciendo cosas que me gusten, como es crear cosas útiles para los demás. Una vez empiezas a indagar en el mundo del emprendimiento, ya no hay vuelta atrás. Tus ojos se abren de par en par y te das cuenta de que el trabajar durante 8 h todos los días en un horario establecido durante los próximos 50 años, ya no es para ti.

¿Cómo surgió la idea de crear Adimvi y qué le impulsó a emprender este proyecto?

Siempre me ha gustado leer artículos cortos, y la mejor manera de hacerlo era mediante blogs. No me considero un aficionado a los libros, pero sí a fragmentos de texto, ya que soy una persona muy nerviosa. Estaba viendo cómo el formato multimedia estaba evolucionando cada vez más, mientras el formato escrito se había estancado desde hace muchísimo tiempo. Sabía dentro de mí que tenía que hacer algo para volver a recuperar este formato que, tanto a mí, como a mucha gente, nos apasiona y actualizarlo a los tiempos de ahora. Así que, como no podía quitármelo de la cabeza, me puse manos a la obra.

¿A qué desafíos se enfrentó para dar vida a esa idea y cómo consiguió superarlos?

Uno de los principales desafíos que afrontamos fue, aparte del económico, dado que era un proyecto nuevo y no obtuvimos financiación externa, el saber que entrabamos a competir contra las grandes plataformas multimedia ya establecidas en el mercado. No obstante, sabíamos que el formato escrito necesitaba una renovación y que estábamos capacitados para hacerlo, consiguiendo un gran equipo involucrado en el proyecto y en su misión.

¿Cuáles son las características principales de la plataforma y qué la diferencia de otras redes sociales?

Adimvi ha sabido solventar los principales problemas que han provocado una decaída del blogging en general. Entre otras cosas, hemos mejorado y actualizado la forma en la que consumimos contenido escrito mediante nuevos formatos más dinámicos para el usuario. Hemos mejorado considerablemente la monetización de las publicaciones, sin registros en plataformas externas y sin excluir a ningún usuario, todo el mundo puede ganar dinero desde el primer momento. Además, hemos modernizado el formato mediante una interfaz de usuario sencilla de utilizar y dinámica, actualizada a los tiempos actuales.

Cuéntenos un poco sobre la interfaz de usuario, ¿qué elementos la hacen destacar y ofrecer una mejor experiencia?

Adimvi cuenta con una interfaz de usuario creada por profesionales que hacen que la experiencia del usuario sea óptima desde el primer momento. Hemos enfatizado mucho en no cargarla de muchos elementos, pero que, los que haya, sean útiles y accesibles.

En términos de monetización, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los usuarios al publicar sus contenidos?

La monetización de contenido es uno de los puntos fuertes de la plataforma. Adimvi cuenta con dos sistemas de monetizado actualmente. Los usuarios pueden monetizar sus publicaciones mediante visualizaciones, un sistema parecido al que utilizan plataformas como YouTube. Cuantas más visitas adquiera el usuario en sus publicaciones, más dinero ganarán. Este sistema es automático, es decir, no hacen falta configuraciones extra ni pasos complicados. La otra opción de monetizado es mediante la venta de posts, es decir, que los usuarios pueden crear una publicación y ponerla a la venta al precio que consideren oportuno. Hay muchas personas dispuestas a pagar por contenido de calidad y tú llevarte un beneficio por el esfuerzo de tu contenido.

¿Qué estrategias han usado para superar los retos que supone la monetización de blogs?

El principal reto era gestionar un sistema de monetizado para los usuarios que sea mínimamente rentable para la plataforma y su continuidad. Tras mucho trabajo, hemos podido colaborar con otras plataformas que nos han permitido ofrecer el mejor CPM para que nuestros usuarios puedan disfrutar de una buena cantidad monetaria por su contenido.

¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios de Adimvi desde su lanzamiento? ¿Tiene conocimiento sobre si han surgido nuevos escritores o creadores de contenido gracias a la plataforma?

Ya desde los primeros testeos donde solo teníamos una página web básica, Adimvi creó mucho interés, adquiriendo miles de registros en pocos días y más de 5,000 posts subidos a la plataforma. Además, crecimos más de 45k seguidores en nuestras redes sociales y el apoyo de grandes escritores a nivel nacional como Defreds. Cada día se registran personas dispuestas a compartir todo eso que llevan dentro. Ojalá encuentren en la plataforma el lugar idóneo donde vivirán sus historias para siempre.

¿Cuáles son los planes futuros para este emprendimiento? ¿Tiene alguna nueva funcionalidad en mente o algún cambio importante que planea implementar?

Nuestro objetivo es seguir creciendo principalmente en usuarios, pero sabemos que va a ser un largo camino. No obstante, tenemos mucha ilusión y las ganas de poder comernos el mundo con este proyecto. En cuanto a funcionalidades, la lista es interminable. Teneos muchas ideas para implementar y llevar a cabo para que la experiencia del usuario sea cada vez más satisfactoria, entre ellas, la introducción de algunos elementos de Inteligencia Artificial, tanto de moda hoy en día.

¿Cómo le gustaría que Adimvi impactara en la vida de las personas y en la forma en que se utiliza y consume contenido en línea?

Como comentaba anteriormente, una de las razones por la que creamos la plataforma es para que la gente deje un poco de lado quién es por fuera y se empiece a centrar un poco en quién es por dentro, y el formato escrito es el mejor para mostrar esa parte más “real” de uno mismo. Ojalá encuentren en nuestra plataforma ese lugar donde ser ellas y ellos mismos y formar parte de una comunidad increíble.

¿Qué consejo daría a aquellos emprendedores que están buscando crear una plataforma innovadora, como lo es Adimvi?

Les diría que se lancen. Siempre he pensado que la vida es solo una y que nadie va a vivirla por ti. Yo sé que por ahí hay también mucha gente inquieta como yo con ideas increíbles que no las hacen por miedo al fracaso, o por falta de recursos. Decirles que el miedo es la barrera que te pones a ti mismo y que, por lo menos yo, prefiero que las barreras me las pongan los demás.

Adimvi ha renovado y modernizado el formato de blogging, ofreciendo a los usuarios una plataforma moderna, sencilla de usar y con diversas opciones para monetizar sus contenidos. José Miguel Richart Paulino, su creador, ha demostrado su espíritu emprendedor y liderazgo al enfrentarse a diversos desafíos para dar vida a esta innovadora plataforma.