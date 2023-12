Vitamina C y Retinol, dos ingredientes imprescindibles para la piel de las mujeres a partir de los 40 años

El cuidado de la piel es una prioridad para muchas mujeres, especialmente en la medida que envejecen. A partir de los 40 años, la piel tiende a mostrar signos de envejecimiento, como arrugas, pérdida de firmeza y manchas. Es en este punto donde la vitamina C y el retinol emergen como dos ingredientes estrella en el mundo de la cosmética skincare.

La combinación de estos ingredientes puede marcar una gran diferencia en la apariencia general de la piel, brindando luminosidad, suavidad y firmeza para lucir una piel más saludable y revitalizada.

Hay que recordar que, aunque son dos ingredientes tolerables por todos los tipos de piel, siempre es recomendable consultar a un dermatólogo antes de incorporar nuevos productos a la rutina de cuidado facial.

Vitamina C: el sérum WellAging La vitamina C es conocida por su poder antioxidante. ¿Qué significa esto para la piel? Los antioxidantes son esenciales para contrarrestar los radicales libres, los cuales contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel. La vitamina C ayuda a proteger la piel de estos daños, promoviendo la producción de colágeno para mantener la firmeza y la elasticidad de la piel a medida que se cumplen años. Además, es un gran aliado en la lucha contra las manchas oscuras y la hiperpigmentación, ayudando a lograr un tono de piel más uniforme y radiante.

Para las mujeres mayores de 40 años, la vitamina C se convierte en un aliado imprescindible, ya que ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, revitalizando la piel para obtener un aspecto más joven y saludable. En el mercado hay muchos tipos de Vitamina C, pero si se quiere la máxima eficacia se debe buscar en su forma pura, es decir, ácido ascórbico. También se ha demostrado que la mayor efectividad se encuentra en concentraciones al 15 %. Este es el caso de Pure Vita-C Serum de Belclinic.

Retinol: el renovador celular por excelencia El retinol es otro ingrediente clave cuando se trata de mantener una piel bonita a medida que pasan los años. Se ha demostrado que es de los activos más eficaces en cosmética. Es una forma de vitamina A que estimula la renovación celular, promoviendo la producción de colágeno y aumentando la velocidad a la que las células de la piel se renuevan. Esto significa que el retinol puede ayudar a suavizar las arrugas existentes y prevenir la formación de nuevas, mejorando la textura general de la piel.

Además, el retinol también puede reducir la apariencia de manchas oscuras y mejorar la pigmentación desigual. Con el uso continuo, se pueden experimentar resultados sorprendentes en la textura y la firmeza de la piel.

Es cierto que antes de usar retinol se debe “retinizar” la piel, es decir, debe estar perfectamente hidratada y sana para evitar los efectos secundarios más frecuentes como piel irritada.

BELCLINIC ha creado un retinol microencapsulado al 0,5 % combinado con Niacinamida y Vitamina E, para evitar los indeseables efectos secundarios de la utilización continuada del retinol. La piel se adapta desde el primer día y logra una mayor efectividad penetrando en las capas más profundas gracias a su menor tamaño. Hay que recordar que no por contener un tanto por ciento más elevado y pelar, vas a obtener mejores resultados.

¿Cómo usarlos combinados? Para obtener los máximos beneficios de la vitamina C y el retinol, es importante usarlos correctamente. La vitamina C se puede aplicar por la mañana antes del protector solar para aprovechar su capacidad para proteger la piel contra los daños causados ​​por el sol y los radicales libres. El retinol, por otro lado, se aplica por la noche, ya que puede hacer que la piel sea más sensible a la luz solar.

Si se ha empezado a combinar estos dos cosméticos, hay que recordar que el protector solar no es negociable. Deberá formar parte, verano e invierno, de la rutina.