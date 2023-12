Camino al Azud de Urdán

¡Qué más da el camino! Si lo que cuenta es el caminar. ¡Qué más da la meta! Si lo que cuenta es el partir. Los árboles tiritan porque están desnudos y no se quejan. Con insolencia, el Gállego sierra las orillas que intentan abrazarlo y pienso que es un amor incomprendido... Un petirrojo salta de rama en rama, juega al escondite conmigo. Bajo el bosque, el sendero es esponjoso y serpentea en dirección a Santa Isabel (Zaragoza). En la naturaleza, todo dice sí, nada dice no. Paso por debajo de su pasarela de madera agachando la cerviz, y con ello le digo sí a la pista que me llevará al Azud de Urdán. Las moribundas hojas yacen en el suelo. El viento las arremolina, las amontona por los rincones. A mi paso se lamentan, quizá no estén conformes-me digo. Todo habla en su propia lengua, solo hay que estar allí, despierto, caminar en silencio y dialogar por dentro con el entorno. En el campo nunca estás solo. La gente que lo puebla es muy discreta: conejos, cigüeñas, cormoranes, jilgueros, gorriones, verderones… de súbito aparecen para desaparecer detrás de los árboles. Las cascadas son de plata. Las gotas en suspensión de algodón. El murmullo del agua es de bronce. El sol de la tarde es de oro. Frente al Aula Dei de la Cartuja me siento en un banco arrullado por el ensordecedor estruendo que forma el azud. Después me echo un rato y cierro los ojos para escuchar de los pájaros el decir, de los árboles el silbar, de las florecillas el crecer. Antes de dormirme, pensé:¿Qué más se puede pedir?