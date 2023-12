​Educar en la paz, la libertad y el respeto

Durante bastantes años la mayoría de nuestros intelectuales nos advierten que un gran sinnúmero de nuestros ciudadanos tienen una carencia de cultura en alto grado, y a la vez se valora la mediocridad y el no saber. Nuestra sociedad que aprueba con gracia la no comprensión de los sucesos y se deja arrastrarpor la tergiversación, manipulación y mentira, está castigada al sacrificio colectivo, y será la destrucción de la libertad y el raciocinio particular de cada individuo.



La integridad y el bien común es la base moral universal, no la ideología política

Es imperioso intervenirpara que nuestra juventud sea educada con congruencia y libertad en la honestidad. La preferencia fundamental, la honradez, la responsabilidad, el respeto, el brío por la invención, el deseo de superación, el respetoa las leyes democráticas y a las ideas de los demás ciudadanos…Estos modelos son la base de la igualdad y la libertad.

Estamos ahítos de observar, y actualmente más, las ofensas, la miseria y la desesperación en la que viven cantidad de países de nuestro mundo. En cambio, las naciones poderosas, sin sentimientos, articulados en la manipulación y la artimaña, con el objetivo de lograr el poder, alientan los conflictos armados, originando consternación y muerte, como sucede en infinidad de países.