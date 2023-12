​Caprichosa sociedad

En la sociedad capitalista en que vivimos, casi por definición chocamos con un afán consumista preocupante. Se nota en la manía del cambio, la dificultad para mantener lo adquirido, el capricho y el vicio de comprar aunque ya se tenga. Si esta tendencia está presente en los adultos, podemos imaginar lo que ocurre con los niños, el día de Reyes, en su cumpleaños: todo son regalos y más regalos. No hacerlo así daría una imagen de que son pobretones y, por lo tanto, los padres no se cortan y compran. Y maleducan a sus hijos de un modo gravemente irresponsable.



Las rupturas familiares son, sin duda, el problema más grave. Si lo estudiamos un poco, nos encontramos con una falta tremenda de madurez. Predomina el egoísmo. Por eso podemos decir que ha influido mucho en esas rupturas la inmadurez que produce el capricho generalizado. Si su vida es una continua tendencia a comprar, a cambiar, a estar a la última en electrodomésticos y en pantallas, se está creando un caprichoso o caprichosa de preocupantes dimensiones.

Y claro, ante las dificultades de la convivencia matrimonial, si se olvidan de que el amor es entrega y que, por lo tanto, no tiene que ver con mis caprichos, con mis gustos, ni con mi tiempo, sino que se trata del amor, de la entrega a la otra parte, de la preocupación por las cosas del otro, sus cansancios, sus gustos; si olvidamos esto, el matrimonio no dura. También porque la sociedad, la pobre sociedad nuestra, no ayuda, lleva más bien al egoísmo y la ruptura.

Ser caprichoso es un problema. Lo podemos entender en un niño pequeño. Precisamente la educación consiste en conseguir la madurez en el niño que le lleva a pensar en los demás. Si eso no se da habitualmente entre los padres, los hijos crecerán como perfectos egoístas.