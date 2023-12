El amor-odio al trabajo

El término negocio deriva de las palabras latinas neg y otium. Y su deconstrucción expone los elementos: el prefijo neg- remite a la palabra del latín negare, contemplándose como negar, sobre una raíz indoeuropea en ne-, que se expresa como un no; y otium, que se relaciona con el ocio y, por consiguiente, a la idea de básicamente no estar haciendo nada más allá de dedicar el tiempo a uno mismo. Por lo tanto, en su sentido literal un negocio es cualquier actividad que no está orientada al ocio, y sí a la productividad. Se ubica como derivación del verbo trabajar, registrándose en el latín vulgar tripaliare, interpretado como ‘torturar’, teniendo la raíz en el latín tardío tripalium. Éste era un yugo fabricado con tres palos. En este aparato de tortura el delincuente era amarrado y luego era sometido a azotes. No es extraño que con el paso del tiempo en latín vulgar la denominación tripalium significará ‘fatiga’, ‘sufrimiento’ o ‘penalidad. La Biblia dice que nos ganaremos el pan con el sudor de la frente. Y Confucio argumentaba: "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en la vida". Pero muchos de los que consideraban al trabajo como una maldición y hacían proyectos para cuando se jubilaran, hoy dicen que estaban mejor trabajando. Es más, muchos de los que ansían tener un trabajo y cuando lo consiguen, lo odian. En fin, yo creo que lo que enferma en el trabajo, es estar en un ambiente de estrés. Y pienso que a esta bipolaridad contribuye el pensamiento que del trabajo nos ha inculcado la tradición.