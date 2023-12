Con pandemia o sin pandemia, los resultados que los estudiantes españoles cosechan en los sucesivos Informes PISA no son nada halagüeños. Y no lo son porque no solo apuntan al futuro de los actuales estudiantes de los ciclos de enseñanza obligatoria, sino porque muestran que el sistema no tiene visos de mejorar. Basta con escuchar a los responsables públicos para darse cuenta de que, de un modo un tanto adolescente, siempre buscan excusas para explicar por qué vamos mal. En esta ocasión, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha imputado a la pandemia los malos resultados.



Por supuesto que el confinamiento dañó a los estudiantes, pero la causa de que los estudiantes españoles que hoy tienen 15 años sepan menos que sus predecesores no puede imputarse a lo sucedido en 2020.