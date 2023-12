Los beneficios del té en polvo para bebidas disponible en Caffé Italiano Bocca Della Verità

El té chai es una bebida milenaria originaria de la India que combina las propiedades beneficiosas del té verde o negro con los beneficios de una gran variedad de especias, como la canela, el clavo de olor y el cardamomo, entre otras. Estas especias no solo le dan un sabor único, sino que también aportan numerosas ventajas para la salud.

Beneficios del té chai para la salud Una de las ventajas más destacadas del té chai es su poder antioxidante. Por sí mismo, el té contiene compuestos que ayudan a combatir los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo. Esto no solo contribuye a mantener una piel saludable y joven, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Además, esta propiedad se potencia con la presencia de especias como el cardamomo y los clavos de olor. Esta bebida también ha sido asociada con beneficios cardiovasculares.

Por otro lado, estudios han demostrado que su consumo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos, en especial si contiene especias como la canela. Gracias a esto, ayuda a prevenir enfermedades del corazón y mejora la salud cardiovascular en general.

Otra ventaja del consumo de té chai es su capacidad para aliviar los resfriados. Especias como el jengibre, la pimienta negra, el cardamomo y el calvo tienen propiedades antivirales y antibacterianas que pueden ayudar a reducir los molestos síntomas, además de fortalecer el sistema inmune.

También ha sido utilizado durante siglos para mejorar la salud digestiva. Algunas especies tienen propiedades carminativas y antiinflamatorias que contribuyen a aliviar los problemas estomacales, como la indigestión y los gases.

Té chai en polvo para bebidas, disponible en Caffè Italiano Bocca Della Verità En Caffè Italiano Bocca Della Verità, el té chai en polvo está disponible como parte de su mix de infusiones y tés en bolsa. Por tan solo 42,55 euros, es posible adquirir una caja con 90 unidades en total, que contiene 6 sabores distintos. Entre estos se encuentran: té rojo de frutos rojos, infusión menta poleo, infusión manzanilla, infusión roiboos naranja y mango y, por supuesto, el té negro de canela y cítricos y el té verde de especias.

