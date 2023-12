Eneaverso recauda fondos para la investigación del cáncer infantil con una subasta benéfica

El pasado jueves 14 de diciembre, Eneaverso organizó una subasta solidaria en la residencia privada del abogado Javier Cremades y Arancha Calvo-Sotelo. Los beneficios de la subasta serán destinados a la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación El sueño de Vicky, en colaboración con la Fundación Álvaro Morata.

El encuentro fue patrocinado por la plataforma de inversión en cine Hulahoop. Su cofundador, David Guerrero, proyectó el tráiler de la película Ferrari, de Michael Mann, como ejemplo del tipo de películas comerciales en las que se puede invertir a través de dicha plataforma, con atractivos retornos financieros.

Tanto Álvaro Morata como Laura García, Presidenta de la Fundación El Sueño de Vicky, hablaron con emoción de las causas que sostienen en sus respectivas fundaciones para niños desfavorecidos y para la investigación del cáncer infantil.

Los artistas convocados fueron: Manu Campa, Maseda, Gondho, Inés Ayerza, Philippe Boonen, Mayte Spínola, Guillermo de Vicente, Chito Alonso-Allende y Ana La Cadena.

Fernando Candela destacó como el animado subastador que dirigió la velada de manera magistral. En determinados momentos, involucró al joven Luis Cremades para anunciar los precios iniciales de las obras o exclamar un enérgico "¡Vendido!" cuando una pieza encontraba su nuevo dueño. Esta entrañable anécdota, sumada al carisma del subastador y al hecho de que el evento se llevó a cabo en una residencia privada, transformó la noche en un encuentro íntimo y familiar, impregnado de un sentido altruista.

Álvaro Morata asistió al evento con su padre Alfonso, su mujer Alice Campello y su amiga Alexandra Nielsen. Acudieron empresarios, coleccionistas y amigos como el Dr. Ignacio Palomo, Jorge Aguiar, Eduardo Lanzagorta, María Zaplana, José María Ollé, Mariano Barroso, Emilia Domenech, Beatriz Villarroya, Manuel Alfageme…

Álvaro Morata y Alice Campello no solo apoyaron el acto con su presencia, sino que adquirieron tres obras de Gondho, Maseda e Inés Ayerza, respectivamente.

Algunas marcas quisieron apoyar el acto ofreciendo atractivos premios a aquellos que se llevaran obras de arte a su casa. Fue el caso de Scharlau, la marca de accesorios de cuero para negocios y viajes, que obsequió a uno de los premiados con un portatrajes valorado en 300 €. Hoff, la popular marca de calzado estrechamente relacionada con el arte, obsequió con unas zapatillas a todos los que adquirieron una pintura. Porsche Madrid Oeste obsequió un test drive de fin de semana al mayor pujador y sorteó otro para todos los asistentes. Además, Hulahoop sorteó entre todos los asistentes un viaje para dos personas al Festival de Cine de Berlín.

Para clausurar el acto, Álvaro Morata y los anfitriones Javier Cremades, Arancha Calvo-Sotelo e Ignacio Palomo fueron premiados con una obra del artista y empresario Javier Camacho, fundador de Eneaverso, contenidas en un vistoso cajón de madera naranja producido por Síntesis Digital.

No es la primera vez que Javier Camacho convoca a destacados coleccionistas y empresarios en una residencia privada para disfrutar de una noche plagada de arte. El pasado 17 de octubre, convocó a 200 asistentes en la mansión del Dr. Ignacio Palomo. Fue el día más lluvioso desde hacía 167 años según Reuters, y aun así algunos de los coleccionistas más destacados no quisieron perderse el encuentro.

Eneaverso es un proyecto humano cuyo objetivo es que las personas desarrollen su mejor versión a través del autoconocimiento. Ejerce su actividad a través de tres canales con la misma marca: una revista de arte y desarrollo personal que profundiza en la herramienta “Eneagrama”, exposiciones privadas y subastas benéficas con los artistas que participan en la revista; y formación en Eneagrama para empresas y particulares.

“Para Eneaverso, ha sido un honor extraordinario contar con la colaboración de Álvaro Morata, cuya cercanía y humildad dejaron una impresión muy positiva en todos. Morata tiene un talento único, no solo por su dominio de la técnica, sino sobre todo por su dominio de la mente y eso es lo que le hace más grande para los que admiramos su carrera. La vida es mucho mejor cuando aprendemos a cultivar la paciencia, mantener la convicción en lo que hacemos y perseverar cuando el partido se complica. Y en eso Álvaro es un ejemplo a seguir”, explica Javier Camacho en un comunicado.

Autoría de las imágenes: Fran Yitani