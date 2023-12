La nueva colección de viajes 2025 y el nuevo buque Allura de Oceania Cruises

Oceania Cruises presenta su nueva colección de viajes y las novedades para 2025, coincidiendo con la inauguración del nuevo barco, Allura

El remodelado Oceania Riviera realizará itinerarios únicos en Alaska

El recientemente inaugurado Oceania Vista acaba de posicionarse en Miami de cara al inicio de la temporada en el Caribe tras haber surcado las aguas y puertos del Mediterráneo en sus itinerarios desde mayo

Allura será el nombre del nuevo barco de Oceania Cruises, la compañía de lujo líder de alta gastronomía en el mar y en destinos inmersivos ha lanzado las propuestas más novedosas de cara a 2025 que se pusieron a la venta el pasado 13 de septiembre.

Un total de 26 viajes formarán parte de la temporada inaugural, con más de 90 destinos y hasta 34 días de duración, donde un máximo de 1.200 huéspedes serán atendidos por 800 miembros de tripulación. Contará con un chef por cada 10 huéspedes y con unas dimensiones de las suites estándar que superan la media de muchas compañías de la misma gama.

Tras el éxito de los viajes inaugurales de su buque gemelo, Oceania Vista, inaugurado en 2023 y donde se agotaron las reservas a las pocas semanas de ponerse a la venta, el Allura ha querido adelantar la programación y anunciar la temporada inaugural por el Mediterráneo, donde justo después se dirigirá a Nueva Inglaterra y Canadá, para coincidir con la espectacular caída de la hoja que ofrece apabullantes paisajes en las zonas de Maine o Massachusetts. De cara al período de invierno se posicionará en el Caribe.

Así, el itinerario inaugural partirá de Atenas el 8 de junio de 2025 y llegará a Estambul tras 7 días navegando por Santorini (Grecia), Heraklion (Creta), Rodas (Grecia), Bodrum, Kusadasi, Troya y Estambul (Turquía).

Algunos ejemplos de la colección de viajes recientemente anunciados serán los siguientes:

17 días de Roma a Atenas el 29 de julio visitando: Roma y la Toscana, Portofino, Palma de Mallorca y Barcelona, Saint Tropez, Cinque Terre y varias Islas Griegas.

34 días desde Roma a Nueva York el 27 de agosto donde, tras surcar los puertos más demandados del Mediterráneo oriental y occidental, (recalando, además, en varios puertos españoles como Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona, Cartagena y Málaga), seguirá, tras visitar Portugal y Reino Unido, a Halifax (Canadá), Maine y Massachusetts (Nueva Inglaterra) y Nueva York.

11 días de Nueva York a Montreal saliendo el 18 de octubre de 2025 explorando a fondo Nueva Inglaterra y Canadá.

Con origen y destino Miami saliendo el 21 de diciembre de 2025 en un viaje de 14 días visitando Florida, Aruba, Curaçao, Granada, Barbados, Dominica, Puerto Rico y Antigua.

Propuestas a bordo del remodelado Riviera Siguiendo con las novedades para la temporada de 2025, Oceania Cruises anunció también que el recientemente renovado Riviera, con capacidad para 1.250 pasajeros, navegará su primera temporada en Alaska en el verano de 2025.

Apostando por uno de los destinos más demandados, el Riviera ofrecerá a sus huéspedes la forma más inspiradora de explorar algunos de los lugares más impresionantes del mundo en el estado más grande de Estados Unidos, poniendo el foco en las comunidades locales y la excelencia culinaria con el sello de Oceania Cruises.

Ofreciendo los camarotes estándar más grandes en el mar y lujo de estilo residencial, el Riviera se aventurará en puertos de escala icónicos de Alaska como: Ketchikan, Sitka, Kodiak y el glaciar Hubbard, con itinerarios de navegación que van de 7 a 12 días. Los viajeros tendrán aún más oportunidades de descubrir las maravillas naturales y la cultura local única de Alaska con casi 300 opciones de excursiones.

Además, con su propuesta “Simply MORE”, ofrece a los nuevos huéspedes mayor valor en el crucero escogido, con prácticamente todo lo que desean incluido en su tarifa de viaje e incorporando un crédito de hasta 1.600 dólares para las excursiones en tierra, así como una serie de cenas gourmet de especialidades incluidas en el precio, wifi ilimitado, champagne en la suite y vinos y cerveza en todos los bares y restaurantes, consiguiendo una de las mejores relaciones calidad-precio en la industria cruceros de lujo.

Cabe recordar que Oceania Cruises ofrece más de 8.000 opciones de tours inmersivos, educativos y únicos en sus más de 600 puertos de escala.

Es posible que muchos no piensen en Alaska como un destino culinario de primer nivel, pero entre las casi 300 excursiones en tierra que se ofrecen se encuentra la nueva serie de Culinary Discovery Tours™ de Oceania Cruises, diseñada para la temporada 2025 de Riviera, que destaca las escenas gastronómicas únicas y prósperas de Alaska. Ofrecidos en Juneau, Ketchikan y Sitka, los recorridos inmersivos dirigidos por chefs llevan a los viajeros a aventuras epicúreas que van desde degustaciones de cerveza artesanal combinadas con platos que destacan ingredientes recién recolectados hasta visitas a una granja de ostras sostenible seguida de una clase práctica de cocina centrada en mariscos.

Pero la inmersión en las maravillas de Alaska continúa a bordo. Porque cada día de navegación cuenta con un naturalista que ofrece interesantes comentarios desde el puente, además de una serie de charlas a modo de masterclass que profundiza en la increíble biodiversidad de Alaska, abarcando todo, desde las ballenas, osos y focas únicas que los huéspedes pueden ver a diario.

Según Juan Rodero, CEO de StarClass/Un Mundo de Cruceros: “Gracias a su completa combinación de itinerarios globales, los viajeros españoles que escogen Oceania pueden elegir entre clásicos itinerarios de verano por el Mediterráneo o el Norte de Europa, hasta destinos más exóticos fuera de temporada por Asia, Sudamérica, Japón o Australia. Pero destacaría los viajes de naturaleza y de inmersión culinaria de Alaska, que siguen experimentando mucha demanda”.

Sobre Oceania Cruises Oceania Cruises es la línea de cruceros líder en el mundo, famosa por su gastronomía e itinerarios. Los seis lujosos barcos de la línea no transportan a más de 1.238 pasajeros y cuentan con la mejor cocina en el mar e itinerarios ricos en destinos que abarcan todo el mundo. Las experiencias de viaje seleccionadas por expertos a bordo de los pequeños barcos de diseño recorren más de 600 puertos boutique en más de 100 países en 7 continentes en viajes que abarcan desde 7 a más de 200 días. La marca tiene un segundo nuevo barco de 1.200 pasajeros Allura previsto para su entrega en 2025. Con sede en Miami, Oceania Cruises es propiedad de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., un operador de cruceros diversificado de las principales marcas mundiales de cruceros que incluyen Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Sobre StarClass Cruceros StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no solo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje “hecho a medida”.