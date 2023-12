3 ideas de maquillaje para estas fiestas

Con la llegada de la temporada de vacaciones de fin de año, también se incrementan el número de fiestas y eventos sociales a los que asisten las personas. Esta época es el momento ideal para destacar con maquillajes más atrevidos y únicos, o también apostar por un maquillaje natural que maximice la belleza esencial del rostro y sus facciones. Es por esto que Salón Toro, un salón de belleza especializado, presenta 3 ideas de maquillaje perfectas para esta temporada, las cuales buscan innovar y proporcionar herramientas viables para lucir radiantes en todo tipo de fiestas y eventos.

3 ideas de maquillaje por Diomedes Venacio Diomedes Venancio, hair and make up artist y experto de Salón Toro, tiene preparado para esta ocasión 3 ideas de maquillaje especiales con las cuales es posible crear una imagen en mujeres de todas las edades y estilos. Según Venancio, los labios en colores intensos son tendencia en esta temporada, así como eyeliners, gloss y perlas para el rostro. El primero de los maquillajes propuestos por Venancio priorizan el eyeliner & red lips makeup, imponiendo los labios rojos y el eyeliner como dos básicos infalibles. Este maquillaje potencia la mirada, centrando la atención en los labios como elemento infalible para destacar en las fiestas. Sin embargo, Venancio sugiere ir un paso más allá y atreverse a destacar ambas zonas a la vez, para conseguir un look de belleza clásico y atemporal, a partir de esta combinación sencilla.

La segunda idea de maquillaje se denomina pearl & gloss makeup y en ella se añade una máscara de pestañas de volumen, para de esta manera hacer énfasis en la mirada. Este maquillaje está pensado para quienes buscan un look especial para Navidad, sin dejar de lado la sobriedad y elegancia. El factor diferenciador son las perlas para maquillaje, las cuales se pueden encontrar en formato sticker y se pueden adherir al rostro siguiendo patrones simétricos y equilibrados. Para aprovechar el potencial de las perlas se requiere de un maquillaje sencillo, solamente aplicando en los labios un gloss que brinde volumen. Por último, Salón Toro recomienda una aplicación de makeup discreto o efecto cara lavada, diseñado para las mujeres que buscan un aspecto natural, homogeneizando el tono de su piel y aplicando pequeños acentos en algunas áreas específicas. Para este maquillaje, solo se necesita de un iluminador y un bálsamo labial que acentúe ciertas zonas.

Un salón referente en cortes, cuidado personal y maquillaje En Salón Toro, las mujeres podrán acceder a estas y otras ideas para lucir radiantes en esta época de fin de año. Los especialistas de Salón Toro ofrecen un servicio con los más altos estándares del mercado, que busca superar las expectativas a través de una atención personalizada y profesional. En el salón, se atienden tanto a hombres como mujeres, diseñando rutinas adaptadas a cada género y tipo de piel.