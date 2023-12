180 The Concept, un legado de éxitos premiados en el mundo de la belleza y la nutricosmética

Con un largo recorrido en el sector de la belleza y el bienestar, la firma nutricosmética 180 The Concept se posiciona como una de las marcas más reputadas del país Tras una amplia y continua investigación, la firma 180 The Concept es conocida por haber desarrollado un método basado en cosmética oral que mejora la belleza desde el interior de la manera más efectiva, gracias a sus formulaciones con ingredientes y activos naturales, libres de conservantes y aditivos.

Sus productos, gozan de calidad y están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.

Como muestra de todo ello, 180 The Concept ha recibido diversos premios que le han otorgado el reconocimiento tanto de las organizaciones como la de los consumidores.

El primero de muchos: Premio Vida Estética

En el año 2018, la firma 180 The Concept fue premiada con el galardón a mejor producto nutricosmético gracias a su fórmula H6.

Gracias a una exquisita formulación, la fórmula H6, son cápsulas diseñadas para prolongar la regeneración celular a pesar del paso del tiempo. Actúa reduciendo las arrugas, mejorando la celulitis y potenciando el crecimiento del cabello y las uñas. También proporciona los nutrientes necesarios para perder grasa, aumentar la masa muscular, fortalecer los huesos y aumentar la energía. Su contenido en algas Ginseng y Chlorella retrasan la degeneración celular y purifican la sangre, respectivamente.

Como resultado, 180 The Concept recibió este galardón que reconoce el trabajo bien hecho de las marcas más prestigiosas del sector y se premia el carácter vanguardista, la calidad y la investigación e inversión de sus laboratorios I+D.

La excelencia de 180 The Concept confirmada por sus consumidores

En el año 2019, la firma nutricosmética180 The Concept volvió a ser premiada, en este caso, con el Premio Victoria de la Belleza.

Este sello de calidad se concede única y exclusivamente por la calidad y efectividad, dado que el producto nominado es probado durante un tiempo por los consumidores y son ellos quienes valoran su grado de satisfacción con cada producto testado.

A través de un test a ciegas, sin referencia de marca, los consumidores prueban el producto. De este modo pueden evaluar el verdadero valor del producto, su calidad de uso y la satisfacción obtenida tras su utilización. Se trata de un contexto real que prima las cualidades intrínsecas frente a una presentación o prestigio de marca. En este caso, fue el Plan Detox de 180 The Concept el nutricosmético premiado de la firma, un plan concebido para facilitar la eliminación de toxinas y preparar el organismo para asimilar correctamente los nutrientes. Por esto es el recomendado como inicio de cualquier otro tratamiento.

Premio Beauty Contact: un reconocimiento a la labor de empresa, formación y mentoring

Asimismo, este último año, los premios Beauty Contact 2023 han valorado y premiado a Gema Cabañero, experta en nutricosmética y belleza por su labor de empresa, formación y mentoring.

Todo ello ha sido gracias a su recorrido al frente de uno de los proyectos de I+D+i más importantes del país, 180 The Concept, con expansión tanto dentro como fuera de España.

Por su labor excepcional, por sus conocimientos y gestión del negocio, sabiduría en torno a la fórmula cosmética y fiabilidad y excelencia en su labor de mentoring para centros y profesionales del sector. A todo ello se añade el valor que ofrece a los centros de estética de forma individual y, a la par, al mercado global de la cosmética y la salud. Adelantada a su tiempo y avanzadilla de lo que ya es y está por llegar.