Estrategia Digital y Dirección de Ventas 4.4 marcan el paso del nuevo Marketing

Como resultado, 180 The Concept recibió este galardón que reconoce el trabajo bien hecho de las marcas más prestigiosas del sector y se premia el carácter vanguardista, la calidad y la investigación e inversión de sus laboratorios I+D. La excelencia de 180 The Concept confirmada por sus consumidores En el año 2019, la firma nutricosmética180 The Concept volvió a ser premiada, en este caso, con el Premio Victoria de la Belleza.