Las subvenciones públicas cayeron en España casi un 32% en el 2022, según Experian

Las subvenciones y ayudas a sociedades mercantiles alcanzaron los 8.746,52 millones de euros, un 29,55% menos que el año anterior El Anuario 2022 de Administraciones Públicas de Experian, axesor, que recoge la información relevante sobre subvenciones, ayudas y licitaciones correspondiente al ejercicio 2022, refleja que las subvenciones y ayudas han sufrido un descenso en el país, al igual que las licitaciones. Sin embargo, cabe destacar que la Comisión Europea ha avalado, impulsado y aceptado una política de aumento de apoyos monetarios a los países integrados en la Comunidad Económica Europea. El origen de este cambio, frente a la austeridad propuesta en otras crisis, se encuentra en la pandemia. Pero ha tenido continuidad ante la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos económicos negativos provocados por el conflicto.

Las subvenciones caen un año más

En el año 2022 se concedieron un total de 12.845,65 millones de euros (incluyendo tanto a las sociedades mercantiles como a las no mercantiles), lo que supone un descenso del 32,9% comparado con el año anterior, que se situaba en 18.877,85 millones de euros. Ambos ejercicios son comparables al incluir las subvenciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Continúa así la tendencia mostrada de descenso en el importe de las subvenciones en los últimos años.

Subvenciones y ayudas a entidades mercantiles, casi un 30% menos que en 2021

Las subvenciones a las entidades mercantiles alcanzaron un monto total de 8.746,52 millones de euros, lo que se traduce en un descenso del 29,55% frente al año anterior. Cabe recordar que, en 2021, las Administraciones Públicas concedieron un total de 12.414,46 millones de euros, lo que ya supuso un descenso de 24,17% frente al año 2020. Una vez que la pandemia se difumina en el tiempo, las cantidades de las subvenciones mantienen una línea de descenso.

Las cifras de los tres últimos ejercicios se ven afectadas por los fondos aportados por la IGAE, ya que los fondos aportados por la Intervención General del Estado ascienden hasta los 7.099,82 millones de euros, lo cual significa un descenso del 23,90% frente a 2021.

Atendiendo al tamaño empresarial, el informe señala que las pymes han obtenido un total de 6,537,93 millones de euros, mientras que la cantidad recibida por las grandes empresas asciende a un total de 2.096,09 millones de euros. Un año más, las pymes son las grandes receptoras de la financiación pública, ya que en 2021 recibieron 10.250,25 millones de euros y la cifra en 2020 fue de a 12.627,24 millones de euros.

En el análisis sectorial, se concluye que en 2022 los dos sectores que más financiación ha recibido son bienes exportables y turismo (31,5%) y los servicios locales (27,51%). Los servicios empresariales es el tercer sector por porcentaje con un 22,59%.

Por regiones, fueron las empresas madrileñas las que mayor capital recibieron: 2.050,68 millones de euros, un 23,45% del total. Le siguen las catalanas, con una financiación recibida de 1.236,47 millones, lo que supone un 14,14% de los fondos. Por último, es la comunidad levantina la tercera con 847,26 millones de euros, un 9,69% de los fondos concedidos en concepto de subvenciones públicas.

Las subvenciones a entidades no mercantiles y autónomos también caen

Las ayudas percibidas por las entidades no mercantiles -sociedades cooperativas o comunidades de bienes y asociaciones- y autónomos en 2021 fueron de 6.463,38 mil millones de euros. En el año 2022, la cantidad concedida desciende un 36,5%, situándose el importe global en 4.099,13 millones de euros.

Las subvenciones otorgadas por el IGAE, en el 2022, suponen un total de 2.397,64 mil millones de euros, que representan el 56,04% del total de las subvenciones otorgadas a las entidades no mercantiles y autónomos.

Si se analiza la financiación sin incluir el IGAE, se puede afirmar que la mayor parte de la financiación a los entes no mercantiles y autónomos procede de los organismos autonómicos. En 2022, la financiación procedente del Boletín del Estado es de 60 millones, un 85% inferior al año anterior, siendo la aportación de los organismos autónomos de 1.641,34 de millones, una financiación inferior en un 32,27%.

En 2022 nuevamente descendió el importe de las subvenciones otorgadas por IGAE, concretamente hasta los 2.397,64 millones; una caída de un 33,81%. Las subvenciones otorgadas por la IGAE representan el 58,49% del total de las subvenciones otorgadas a las entidades no mercantiles y autónomos.

Por último, si se hace referencia a un análisis por regiones, el País Vasco encabeza el ranking de financiación otorgada por las administraciones autonómicas a entidades no mercantiles y autónomos, le sigue el Principado de Asturias y, en tercer lugar, se encuentra Canarias. Una foto muy similar al año anterior, en el que Asturias estaba a la cabeza y el País Vasco se desplazaba hasta el segundo puesto.

Una reducción en las licitaciones de más del 50%

Tal y como se ilustra en el gráfico 3, en 2022 se redujeron las adjudicaciones en un 51,91%, concretamente se concedieron 168.895.

Desglosando el número de adjudicaciones según el tamaño de la empresa, se observa una caída en el año 2022 frente al 2021, tanto en las grandes empresas (-35,36%) como en las pymes (-55,35%). En cuanto al número de adjudicaciones, para las grandes empresas fue de 39.054, mientras que para las pymes el mismo ascendía a 129.840.

En el análisis sectorial, el de comercio al por mayor volvió a ser el que más adjudicaciones registró, con 52.375 (un 31,01% del total). Le siguió construcción con 25.171 adjudicaciones, lo que supone un 14,9% del total. En tercer lugar, se encontraron las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 18.680 adjudicaciones (un 11,06% del total).

Por regiones, la comunidad cuyas empresas recibieron un mayor número de adjudicaciones de licitaciones es Madrid (51.773) seguida de Cataluña (30.911) y Andalucía (30.436).

Se puede descargar el informe aquí.