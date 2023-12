Uno de los trabajos de la artista Berta Jayo se mostrará en una pantalla en Times Square

Su trabajo se presentará dentro del marco de una exposición colectiva comisariada por Viviana Pueblo.

La pieza de Berta Jayo es la estatua de la libertad sentada y se visualizará 100 veces el día 31 de diciembre en una de las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York. Esta es, sin duda una buena manera de empezar el año.

Berta Jayo nace en Santander en 1971. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco 1991-1996 y tiene un Postgrado y Máster en el Chelsea College of Art and Design de Londres; 2000-2003 continuó su formación en el ISCP de Nueva York (International Studio and Curational Program). 2004-2005.

Ha desarrollado su actividad como artista conceptual en los siguientes aspectos:

Performances Trajes religiosos, sus trajes religiosos, de cura o de monja realizados con tejidos diferentes a los habituales o con telas de camuflaje, de lunares, de cuadros, de flores, de colores, etc. se han exhibido en galerías y museos de forma estática mediante maniquíes y de forma itinerante en calles de diversas ciudades; de esta forma, personas que los vestían han entrado y circulado entre el público en el MÁS de Santander, CAC de Málaga, CAM de Nápoles, MAM de Santo Domingo, en el Reina Sofia, Madrid, MoMa de Nueva York, Louvre París y Guggenheim de Bilbao o en ferias como ARCO, Madrid, 2006. FRIZE, Londres 2008; PULSE, NYC 2010; ART BASEL, Suiza 2011; 57 Bienal de Venecia 2013; 14 Documenta Kassel 2015.

Performance “Libre”. Se reparten de manera gratuita y por la calle, solo a mujeres, 2000 camisetas con la palabra libre impresa. Proyecto realizado con el CCEmx Centro Cultural de España en México. Mayo 2023

Diseños arquitectónicos y libros de artista Tales como Sabático, editado por el Museo de Arte de Santander en 2013; Poamario, editado por el Gobierno de Cantabria en 2015; Regalos de Dios, edición de autor, 2020.

Fotografía, pintura, escultura y arte digital Sus obras se han mostrado en diferentes lugares y países.

Una de sus últimas obras consiste en una serie de fotografías en las que desaparecen los monumentos más importantes del mundo, donde enfatiza la importancia de la creación artística. Fue exhibida en 2015 simultáneamente en el CAM Nápoles, CIF Centro Internacional de Fotografía de Madrid, en Las Casas del Aguila y la Parra en Santillana del Mar con el Gobierno de Cantabria y en la Galería Alonso Vidal de Barcelona. De esta índole también se puede citar:

Esquisite Doll Kit, Mexico 2000, IV New Media Festival; Hardcore Contemporary space Miami 2002; Regreen Arts Void+, Tokio 2004; Women Alone, Festival Internacional de vídeo de Berlín 2006; New generation Piccadilly Circus, Londres, 2008; Brand new 2010 five Ave. NYC; ELLAS, itinerante Madrid, 2016; Creadoras de los siglos XX y XXI junto a Marina Abramović o Esther Ferrer, El Kubo San Sebastián 2017; Sala Robayera, Miengo. Cantabria, 2018.

Comisariado de exposiciones Ha comisariado exposiciones con artistas de diferentes países, entre ellos, Tom Skipp, Marlena Kudlicka o Yoshiaki Kaihatsu.

En Salamanca, México, en el Bronx Museum de Nueva YorK, en el EDGES Zones de Miami. Individualmente, ha comisariado a Spencer Tunick en una exposición retrospectiva en el Centro Niemeyer de Avilés en 2017.