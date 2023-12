Incubadora de Lanzamientos explica cómo crear un negocio online propio

Sin importar el producto o servicio, establecer un negocio online es una excelente alternativa para obtener libertad financiera. Con este enfoque, Daniel Schepers, creador de Incubadora de Lanzamientos, explica su metodología de lanzamientos, así como las oportunidades que hay en el mercado al crear un negocio online.

Hay quienes aún tienen dudas sobre la rentabilidad que ofrece este tipo de comercio, pero la realidad es que brinda flexibilidad, libertad y un alto potencial de crecimiento que se pueda aprovechar por medio de este enfoque.

Razones para crear un negocio online propio con Incubadora de Lanzamientos Actualmente, son cada vez más las personas que buscan una nueva perspectiva laboral que les permita vivir su vida y disfrutar de su tiempo, mientras gozan de una libertad financiera. Aunque puede parecer utópico, hay quienes disfrutan de este beneficio gracias a la metodología única de Daniel Schepers.

Con base en la evolución que han tenido los negocios y la implementación de las soluciones digitales, muchos emprendedores pueden crear un modelo próspero y rentable en modalidad completamente online.

En este sentido, la Incubadora de Lanzamientos ofrece la posibilidad de crear un negocio propio en poco tiempo que genere un potencial de ingreso aproximado de 10,000 €.

Esta metodología parte desde la idea de que todas las personas tienen conocimientos en algún tema en específico, pero no saben cómo monetizarlo. De esta manera, médicos, coaches, artistas, psicólogos y maestros, pueden aprender la forma de vender sus conocimientos en línea, aprendiendo la habilidad de hacer lanzamientos exitosos.

Caso de éxito de Incubadora de Lanzamientos A través de su plataforma digital, este espacio de aprendizaje proporciona 12 módulos con contenidos grabados, en los cuales se desarrolla la metodología paso a paso para crear un negocio online desde cero. Igualmente, se adquiere la asesoría de un tutor personal que acompaña al usuario durante los 90 días de formación.

Es importante mencionar que no se necesitan conocimientos previos de marketing o de gestión de negocios online para formar parte del programa, solo se requiere una idea y la intención de aprender la forma de generar 10.000 € con un negocio propio.

Como la metodología de la Incubadora de Lanzamientos es altamente funcional, han tenido alumnos que anteriormente trabajaban por cuenta ajena y después de aprender las habilidades de lanzamiento, en un año y medio lograron alcanzar sus objetivos de venta, facturando más de 39.000 €.

Es así como Daniel Schepers proporciona las tres libertades básicas que buscan los emprendedores en la actualidad; la geográfica, para trabajar desde cualquier parte del mundo, la temporal, ya que no se debe acudir a un lugar específico o cumplir un horario, y la más importante, la económica.

Schepers asegura que al crear un negocio propio con esta modalidad, no solo se obtiene un cambio en el ámbito laboral, sino también de vida.