Cancelamos tu Deuda en Canarias explica que la deuda tóxica puede ser una presión financiera devastadora

Hoy en día, existe la creencia común de que todas las deudas son malas, pero en términos financieros no es así porque a veces endeudarse puede resultar una herramienta útil para financiar determinadas inversiones como una hipoteca, un negocio o la educación.

Sin embargo, actualmente también está el concepto de deuda tóxica, que hace referencia al pago de una obligación financiera que se vuelve una carga y erosiona los recursos económicos del deudor al absorber una gran fuga de dinero, abarcando tanto el pago de intereses como de recargos.

En este contexto de asfixia monetaria, Cancelamos tu Deuda en Canarias es una importante firma de abogados que, mediante un exitoso método basado en la Ley de Segunda Oportunidad, permite cancelar los compromisos financieros de una manera legal y segura.

Cómo conseguir tranquilidad financiera Las deudas tóxicas son aquellas que se vuelven inmanejables, causan estrés crónico en quien las padece y ocupan un lugar central en las dinámicas de vida familiar y particular. En general, suelen surgir por la incapacidad de las personas de organizar sus finanzas personales e involucran una serie de razones, como el uso de créditos para cubrir compromisos pasados o casos de emergencia o gastos excesivos en lujos.

Estas obligaciones que se salen de control, según los especialistas jurídicos de Cancelamos tu Deuda en Canarias, es importante identificarlas porque tienden a insumir más del 30% de los ingresos económicos del deudor y, en muchos casos, tanto los acreedores como las instituciones financieras buscan disfrazarlas con términos confusos y engañosos como “plazos extendidos”, “interés fijo” o “pagos mínimos” que esconden cifras exorbitantes y no hacen más que atrapar aún más a quien lo ha solicitado.

Una vez identificada la deuda tóxica, señalan los expertos jurídicos que una solución para conseguir estabilidad económica es elaborar un plan estratégico que contemple no solo el asesoramiento de un consejero de crédito profesional, sino también una negociación de refinanciación con los acreedores, con el fin de alcanzar mejores términos.

Otro aspecto crucial es la consolidación de la deuda existente, un instrumento que permite agrupar todos los compromisos pendientes y obtener una tasa de interés más baja.

En qué consiste el Método Futurum Cancelamos tu Deuda en Canarias es un despacho jurídico multidisciplinar que implementa estrategias jurídicas eficaces para que sus clientes se olviden de las deudas, de los embargos o llamadas de cobro y eliminen sus datos del ASNEF.

Para esto, desarrolla el Método Futurum: una herramienta basada en la Ley de Segunda Oportunidad con la que primero analizan la viabilidad jurídica de sus clientes para acogerse a la legislación. Además, la propuesta prevé la creación de un caso adaptado a todos los requisitos legales necesarios, un plan estratégico que incluye la presentación de la demanda de concurso de acreedores y una cancelación de deuda parcial con pagos adaptados a las posibilidades económicas del deudor y total con previa liquidación del patrimonio.

En conclusión, Cancelamos tu Deuda en Canarias ofrece soluciones legales efectivas y personalizadas que libera a sus clientes de las tensiones financieras.