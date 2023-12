Hirint logra revolucionar las pruebas psicométricas con tecnología innovadora y ágil

La duración media de un proceso de selección está en torno a los dos o tres meses. Este es el tiempo durante el cual la empresa está dedicando recursos a la selección de talento, a la vez que tiene un puesto de trabajo sin cubrir. Puesto, cuyas tareas y responsabilidades no están saliendo adelante en la forma en que deberían hacerlo.

Para acabar con este problema, Hirint lanza su herramienta de evaluación de soft skills. Pruebas psicométricas de última generación que agilizan la evaluación de candidatos y garantizan encontrar a los más adecuados para cada puesto. A la vez que mejoran la experiencia de los aspirantes.

¿Cómo ayudan las pruebas psicométricas en la selección de talento? A diferencia de otras pruebas utilizadas en el reclutamiento, este tipo de test permite llevar a cabo una evaluación objetiva tanto de las habilidades técnicas como de las competencias blandas de los candidatos. De esta forma, es más sencillo tener una versión holística de las capacidades de cada aspirante al puesto.

Al aplicar este tipo de pruebas en las fases iniciales de la selección, se agiliza el proceso de identificación de aquellos candidatos que se ajustan mejor a los requisitos del puesto. De esta manera, se convierten en el complemento idóneo para la criba curricular.

Los test son pruebas que cuentan con una base científica y que dejan totalmente a un lado las impresiones subjetivas. Así, el sesgo subjetivo deja de ser protagonista en la toma de decisiones de contratación. Se trata, además, de herramientas que permiten conocer habilidades y cualidades que no son fáciles de detectar a través de una entrevista de trabajo convencional.

La influencia de la tecnología en las pruebas psicométricas La tecnología ha transformado de manera significativa la forma en la que las pruebas psicométricas se llevan a cabo. El uso de plataformas en línea para la realización de las pruebas está mejorando la experiencia de los candidatos. Que ya no tienen que desplazarse ni estar pendientes de un día y una hora para hacer su evaluación.

Por otro lado, la tecnología permite crear pruebas mucho más personalizadas y ajustadas según las necesidades de cada empresa, dando como resultado evaluaciones más efectivas.

En última instancia, la aplicación de la tecnología a este tipo de metodologías de selección permite automatizar el análisis de datos, generando informes que evalúan de forma objetiva las capacidades de los aspirantes y que son fáciles de entender por parte del personal encargado de la selección.

La tecnología aplicada a los test psicométricos permite agilizar el proceso de selección debido a que las pruebas se diseñan, aplican y evalúan de forma automática por un software. De esta manera, la labor de los reclutadores se centra en tomar decisiones informadas y elegir a los mejores candidatos.

Hirint saca el máximo partido a las nuevas tecnologías La solución de Hirint para garantizar una selección de personal ágil y altamente efectiva implica el uso de tecnologías de última generación.

Las empresas pueden personalizar las pruebas psicométricas en función de las habilidades y capacidades que estén buscando en los candidatos. Estos realizan las pruebas de forma remota, y los resultados están listos al instante. Con Hirint, crear equipos de trabajo altamente efectivos se vuelve mucho más sencillo y rápido.