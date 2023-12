El liderato de las Barcelona Winter Series de J70 es para 'HangTen - Hmnos. Berga'

El año termina con una nueva regata de J70 en aguas de la capital catalana con un éxito de participación. Un total de 15 barcos, que acudieron desde Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Países Bajos y España, tomaron la salida en las seis mangas que se diputaron delante del litoral barcelonés, de las ocho programadas. En esta ocasión, el viento sopló con suavidad e hizo esforzarse al máximo a los equipos participantes. A pesar de navegar durante tres jornadas soleadas, las bajas temperaturas recordaban que era en el último mes del año a pesar de no ser un frío exagerando y muy agradable para los regatistas foráneos y nacionales. En la primera jornada, HangTen - Hermanos Berga del grancanario Jorge Martínez Doreste, se imponía en la primera prueba, seguido de cerca de “Noticia”, que fue uno de los barcos más rápidos de todo el campeonato, y Tenaz en tercera posición. En la segunda manga era Noticia de Luis Martín Cabiedes quien se imponía con autoridad, mientras que segundos eran los canarios Monjo-Tropicfeel y terceros los mallorquines Nautia Yacht Insurance con Miquel Coll a la caña.

Estos resultados ponían como líder provisional del evento a “Noticia” con solo 3 puntos, HangTen - Hermanos Berga segundo con 8 puntos y con 9 puntos el tercer cajón del podio era para Monjo-Tropicfeel con el mayor de los Martínez Doreste a los mandos. A la mañana siguiente, el viento roló sutilmente su dirección. Solo soplaron suaves brisas y gracias a la perseverancia del comité de regatas y a la paciencia de la flota, se lograron completar dos mangas más, pero aún no entraba en juego el descarte del peor resultado.

El mejor barco de la segunda jornada fue Tenaz con un 1º y un 5º, seguido de Noticia con sendos 4º. Al finalizar el día, Noticia seguía como líder provisional, seguido de los hermanos Martínez Doreste, con Jorge a los mandos del HangTen - Hermanos Berga y Monjo-Tropicfeel de Luis. La igualdad en la flota era máxima, con muchos equipos empatados a puntos y con muy poca diferencia entre ellos. En vista de la complicada previsión meteorológica, con poca probabilidad de viento a lo largo de la tercera jornada, el comité decidió adelantar una hora la línea de salida y a las 10.00 h la flota de J70 del Mediterráneo ya estaba navegando la quinta manga de la Winter Serie de diciembre.

El viento roló completamente de componente sur a norte y de los 6 nudos de los dos días anteriores, subió hasta los 11 durante en esa quinta prueba. Volvía a imponerse Tenaz que lograba escalar puestos en la general, pero Noticia no fallaba y era segundo, mientras que terceros eran los ingleses Seriousfun. Durante esa regata, el viento fue bajando poco a poco de intensidad y la última empopada la cerraron con apenas 7 nudos. La clasificación estaba en un pañuelo y solo se mantenía un poco aventajado Noticia.

En la última manga, el viento continuó disminuyendo de intensidad. Tras una salida impecable, MonjoTropicfeel se puso a la cabeza y mantuvo la primera posición hasta el final de la regata a pesar de romper su genaker en el último tramo, lo que hacía que sus rivales se le echaran encima a toda velocidad, pero sin que lograran superarlo antes de la línea de llegada. Tras los canarios, volvía a ser segundo Noticia que, sin duda fue el barco más regular y el único que siempre estuvo entre los cuatro primeros clasificados.

HangTen - Hermanos Berga repetía con un tercer puesto y seguía teniendo opciones del triunfo final. El comité dio una nueva salida y en esa regata cuando Tenaz y Monjo-Tropicfeel encabezaban, la regata el viento dejó de soplar hasta solo 2-3 nudos de intensidad y, de manera acertada, el comité decidió suspender la regata y enviar la flota a tierra. El resultado final del top-five del último evento del año de J70 en Barcelona fue 1º Noticia, 11 puntos, 2º Monjo-Tropicfeel, 17 puntos, 3º Tenaz, 18 puntos, 4º HangTen - Hermanos Berga, 19 puntos y 5º los franceses Sage - Engineering, 21 puntos y primer equipo extranjero. La clasificación general de las Barcelona Winter Series sigue siendo liderada por HangTen - Hermanos Berga, que sin duda es uno de los equipos favoritos de esta temporada.