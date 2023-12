Hacking, ciberseguridad y pentesting con Hack by Security

Las auditorías de seguridad informática son procesos que se realizan para evaluar y analizar los distintos sistemas con los que opera una organización. En todos los casos, el objetivo central es identificar debilidades, vulnerabilidades y riesgos para prevenir incidencias.

Además, los expertos de la empresa Hack by Security, especializada en este tipo de servicios, comentan que después de realizar una auditoría es posible proporcionar recomendaciones para proteger la información sensible de una empresa. A su vez, estos procedimientos se pueden llevar adelante en sistemas, redes y dispositivos móviles.

Tipos de auditorías de seguridad informática Para fortalecer la seguridad de una empresa es posible realizar distintos tipos de auditorías informáticas. Esto depende tanto de los sistemas como del uso de los mismos que haga cada compañía. En primer lugar, estos procedimientos pueden ser externos (perimetrales) o internos.

En el caso de las auditorías externas, el objetivo es detectar vulnerabilidades que pueden ser explotadas de manera remota. Entonces, los auditores asumen el rol de un atacante para verificar si es posible obtener acceso a información sensible vulnerando las barreras de seguridad existentes. En cambio, las auditorías internas se efectúan desde dentro de una organización. Para ello, es necesario usar un sistema o dispositivo conectado a la red corporativa.

Por otra parte, estos servicios se pueden practicar en distintos recursos web y en redes inalámbricas. El propósito de este último es determinar cuál es el nivel de seguridad y confidencialidad que ofrecen las redes. A su vez, las auditorías de código fuente se llevan adelante sobre una aplicación, herramienta o programa para descubrir bugs de seguridad y puertas traseras que pueden dar entrada a un ciberataque.

Por último, las auditorías de dispositivos móviles se efectúan para evitar robos de información y casos de suplantación de identidad, entre otros problemas. Esto incluye equipos como, por ejemplo, tablets, teléfonos, tarjetas y relojes inteligentes, agendas digitales y cámaras de vídeo, entre otros.

Ventajas de las auditorías de seguridad informática Además de detectar vulnerabilidades, estos procedimientos permiten que las organizaciones cumplan con las regulaciones y estándares de seguridad que exigen las normativas vigentes. Esto permite evitar sanciones legales y mejorar la confianza tanto de clientes como de socios comerciales.

Por otro lado, después de estos procedimientos es posible realizar acciones como actualizaciones y configuraciones de software, cambios en la política de seguridad o campañas de capacitación del personal para fortalecer la seguridad de una organización y reducir el riesgo de incidentes. Tanto la detección temprana de amenazas como las medidas preventivas sirven para proteger la reputación de una empresa y la imagen de una marca.

Con el equipo de Hack by Security es posible llevar adelante distintos tipos de auditorías de seguridad informática para proteger los sistemas, redes y dispositivos móviles de una organización.