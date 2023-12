El CEO de Centurion Law Group, NJ Ayuk, dejará su cargo y será sustituido por Zion Adeoye

El nuevo CEO de la compañía también será el Socio Director de la firma de abogados Después de más de una década dirigiendo una de las firmas de abogados más influyentes de África, cubriendo todos los aspectos del sector del petróleo y el gas natural, NJ Ayuk ha anunciado que no asumirá otro compromiso a largo plazo con Centurion Law Group y renunciará.

"Estoy orgulloso de mi trabajo como CEO de Centurion: hemos podido construir una relación histórica con gobiernos africanos, empresarios de petróleo y gas y compañías energéticas internacionales que trabajan en África. Hemos contratado, capacitado y desarrollado a más abogados africanos que cualquier otra firma de abogados en África. Nos convertimos en el primer bufete de abogados africano que cotiza en la Bolsa de Valores de Alemania y hemos encabezado un modelo de negocio de servicios legales audaz y on-demand en África", afirmó el Sr. Ayuk.

"He peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he mantenido la fe. Creo que es hora de pasar la antorcha a la próxima generación que pueda llevar la empresa al siguiente nivel, y tengo plena confianza en que Zion Adeoye y su equipo podrán lograrlo. También me otorga el tiempo que tanto necesito para concentrarme en mi familia, el trabajo de la Cámara Africana de Energía y otras iniciativas y causas empresariales en las que creo", concluyó.

El Sr. Ayuk ha sido nombrado uno de los mejores abogados de energía del mundo por Who's Who Legal, uno de los 10 africanos más influyentes por Forbes y una de las 100 principales personalidades que están transformando África por la revista francesa Financial Afrik.

Zion Adeoye será nombrado CEO de Centurion Law Group, después de desempeñarse como Director General bajo la dirección del Sr. Ayuk durante muchos años. El Sr. Adeoye tiene un LLB de la Universidad de Ibadan en Nigeria, un LLM de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y un MBA de la Universidad de Dundee, Escocia.

"El trabajo del Sr. Ayuk en la construcción de una de las mejores firmas de abogados de África, así como su capacidad para atender a los clientes, resolver disputas y cerrar transacciones complejas, no pueden pasar desapercibidos. Todos los empleados y clientes de esta firma no pueden agradecer lo suficiente al Sr. Ayuk por su liderazgo y dedicación", afirmó.

"Trabajando con el Sr. Ayuk, nuestro equipo ha logrado lo que pocos nos dieron la oportunidad: importantes victorias legales y de políticas públicas en toda África, acuerdo tras acuerdo para emprendedores, ganar casos legales difíciles en jurisdicciones complejas y al mismo tiempo hacer cumplir el estado de derecho, abrir nuevos mercados e inculcar en los africanos la creencia de que los abogados africanos pueden hacer grandes cosas", concluyó el Sr. Adeoye.

Durante su estancia en Centurion, el Sr. Adeoye demostró una búsqueda incesante de la excelencia y realizó contribuciones destacadas al crecimiento de la empresa. Como abogado experimentado con amplia experiencia en derecho energético, ha desempeñado un papel fundamental para asegurar resultados favorables para clientes en todo el continente.

El Sr. Adeoye es miembro del Colegio de Abogados de Nigeria y de la Asociación de Negociadores Independientes del Petróleo. Antes de unirse a Centurion en 2017, ocupó varios cargos en Nigerian Petroleum Development Company Limited, KPMG Nigeria, Terra Cotta Legal, Olaniwun Ajayi LP, Templars Law y Transnational Energy Group, y ha desempeñado un papel decisivo en la reforma de legislación sobre petróleo y gas en varios mercados africanos.

Además, el Sr. Adeoye recibió el ESQ 40 under 40 Lawyer Award en los premios Nigerian Rising Stars Awards por dar forma al futuro de la profesión jurídica en el país.

Acerca del Centurion Law Group:

Centurion (www.CenturionLG.com) es un grupo panafricano líder en asesoramiento jurídico y energético con amplia experiencia en el sector del petróleo y el gas. El grupo proporciona representación legal subcontratada y cubre un conjunto completo de áreas de práctica para sus clientes, incluido arbitraje y litigios comerciales, derecho corporativo, asesoría fiscal y anticorrupción y negociación de contratos. Centurion se especializa en ayudar a clientes que están iniciando o haciendo crecer un negocio en África con oficinas y afiliados en Ghana, Camerún, Canadá, Alemania, Congo, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Sudán del Sur, Nigeria, Gabón, Angola y Senegal.

