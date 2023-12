Hornetsecurity publica 'Microsoft 365. Guía esencial', el recurso integral para las empresas que utilizan M365

La guía esencial de Hornetsecurity para Microsoft 365 que ayudará a las organizaciones a navegar por las herramientas de M365 y a realizar una transición exitosa a la nube

El e-book tiene tres áreas de enfoque: conceptos básicos; gestión, mantenimiento y soporte, y seguridad, backup y cumplimiento

El destacado proveedor de ciberseguridad Hornetsecurity publica Microsoft 365: Guía esencial. Esta nueva guía está diseñada para administradores de IT que gestionan un entorno de Microsoft 365, así como para tomadores de decisiones que buscan obtener una descripción general de qué esperar al migrar a la nube y las formas en que pueden adoptar los servicios en Microsoft 365.

Promocionada por Hornetsecurity y escrita por el respetado autor de tecnología y Certified Trainer de Microsoft Paul Schnackenburg, Microsoft 365: Guía esencial es un recurso integral que proporciona un análisis en profundidad de Microsoft 365 para ayudar a los usuarios a maximizar sus esfuerzos al usar esta plataforma. Esta guía también proporciona enlaces a recursos adicionales para profundizar en las aplicaciones más relevantes para las necesidades específicas de cada empresa.

La guía consta de tres secciones principales y se centra en las siguientes áreas clave:

Conceptos básicos de Office y Microsoft 365. Proporciona una base sólida con descripciones completas e información sobre las funcionalidades principales de Office 365 y Microsoft 365.

Gestión, mantenimiento y asistencia técnica de Microsoft 365. Detalla las funciones y configuraciones avanzadas de M365. Los administradores de IT pueden aprender estrategias efectivas para administrar y mantener la suite con el objetivo de garantizar una operativa fluida para su organización.

Seguridad, copia de seguridad y cumplimiento. Estrategias para proteger los valiosos datos de la organización y garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad y protocolos de respaldo esenciales.

La publicación de esta nueva guía complementa el reciente lanzamiento por parte de Hornetsecurity del Plan 4 "Compliance & Awareness" de su solución insignia, 365 Total Protection. El nuevo Plan 4 de la solución basada en la nube de Hornetsecurity es el más completo y lleva la gestión de la seguridad y la protección de datos de Microsoft 365 al siguiente nivel, al abarcar la protección del correo electrónico, backup y recuperación, cumplimiento, gestión de permisos y concienciación en seguridad. Al igual que Microsoft 365: Guía esencial, el Plan 4 de 365 Total Protection ayuda a los administradores de IT y a las empresas a complementar y amplificar mejor la seguridad, el conocimiento y el cumplimiento de M365 desde una única consola central.

"Los administradores tienen entre manos un trabajo enorme, y a menudo complejo, que puede volverse abrumador dado el ritmo al que continúan avanzando la tecnología y las necesidades empresariales. Microsoft 365: Guía esencial desempeñará un papel fundamental para brindarles una comprensión profunda de Microsoft 365 y cómo utilizarlo lo mejor posible. Con esta guía, queremos ahorrar tiempo y molestias a los administradores de M365, ayudándoles a trabajar de forma más inteligente y no más intensa", afirmó Daniel Hofmann, CEO de Hornetsecurity.

Es posible descargar Microsoft 365: Guía esencial de Hornetsecurity a través de este enlace.

