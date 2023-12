Fersay muestra cómo elegir la vitrocerámica perfecta

Desde las instalaciones de Fersay, diariamente se envían más de 600 soluciones para dispositivos del hogar En la sociedad actual, donde la eficiencia y la comodidad son aspectos clave, los electrodomésticos juegan un papel esencial en simplificar numerosas tareas en los hogares. Dentro de la cocina, uno de los elementos más preciados es la placa vitrocerámica.

La decisión entre optar por una vitrocerámica específica o elegir entre las distintas opciones disponibles sigue siendo tema de debate en muchos hogares. Algunos argumentan a favor de la tradicionalidad y el control que ofrece la cocina convencional, mientras que otros se inclinan hacia las ventajas que brinda la modernidad. Aunque la elección puede variar según las preferencias individuales, es crucial destacar que los datos y la experiencia respaldan de manera significativa las ventajas de elegir la vitrocerámica adecuada para maximizar la eficiencia en la cocina.

Vitrocerámica de Inducción vs. Normal: eficiencia energética en juego La elección entre una vitrocerámica de inducción y una normal marca la diferencia en términos de eficiencia y rapidez. Las placas de inducción, al calentar directamente la cazuela o sartén mediante un fondo de hierro, superan a las normales en velocidad y consumo energético. Fersay recomienda la opción de inducción, destacando que los precios han variado mínimamente, mientras que la eficiencia ha mejorado significativamente.

Consideraciones clave al comprar una placa vitrocerámica. A la hora de elegir una placa vitrocerámica, es esencial hacerse las siguientes preguntas:

Número de fuegos y potencia: evaluar cuántos fuegos se utilizarán simultáneamente y determinar la potencia necesaria. Tener en cuenta el tamaño de las sartenes y paelleras para seleccionar el tamaño adecuado de los fogones. Seguridad: para cocineros que prefieren métodos más lentos, Fersay sugiere la utilidad de temporizadores para prevenir accidentes. Además, para hogares con niños pequeños, las vitrocerámicas con cierre de seguridad son una opción inteligente. Potencias y niveles de uso: la mayoría de las vitrocerámicas ofrecen potencias que oscilan entre 3500W y 7500W, distribuidas entre todos los fuegos. Los niveles de uso, generalmente nueve, permiten adaptarse al tipo de alimento que se va a cocinar. Dimensiones de la vitrocerámica: ajustarse al espacio disponible en la cocina es esencial. Las dimensiones estándar suelen ser de 60 cm, aunque Fersay destaca la creciente popularidad de las placas de 90 cm y las cocinas mixtas, ideales para quienes desean combinar inducción y gas. Marca y servicio postventa: optar por marcas reconocidas con prestigio garantiza la calidad y el respaldo necesario. Fersay enfatiza la importancia de un sólido servicio postventa y la disponibilidad de recambios en caso de averías o accidentes. Otro aspecto clave de Fersay se centra en la cuestión de los recambios. Fersay destaca que, en caso de rotura, uno de los componentes más propensos a daños son los cristales de las vitrocerámicas. Afortunadamente, estos pueden reemplazarse fácilmente, garantizando una vida útil prolongada del electrodoméstico.

Es en este punto donde Fersay, con su compromiso en ofrecer soluciones de calidad para el cuidado y mantenimiento de los electrodomésticos, desempeña un papel fundamental. Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios, tanto si son para el congelador como para cualquier otro electrodoméstico.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com