El nuevo gigante del cuidado personal y belleza; Amazon

El sector de belleza y cuidado personal está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en higiene personal. Se espera que el mercado mantenga un crecimiento constante, con un incremento del 8,4 % en 2021 y proyecciones de seguir en aumento hasta 2030.

La pandemia ha intensificado el enfoque en el bienestar, ampliando el interés en productos como el cuidado de la piel y la higiene dental. Este crecimiento se refleja también en el comercio electrónico, que se espera crezca más rápido que las ventas en tiendas físicas en los próximos años, la tendencia en e-commerce es que los marketplaces vayan comiendo terreno en las ventas digitales. Pero de todos ellos, Amazon está llamado a ser la plataforma principal de venta de productos de cuidado personal superando a otros marketplaces.

El valor del comercio electrónico para el sector de cuidado personal y belleza en Amazon y en el mercado digital es considerable.

Amazon ha demostrado ser un canal eficaz para la venta de estos productos, aprovechando su capacidad para ofrecer una amplia gama de artículos, desde los más comunes hasta los de lujo. Desde que apostó por el sector no ha dejado de ganar terreno, convirtiéndose en un impulsor de la venta de la cosmética online en Europa.

Tras lanzar una plataforma específica en 2013 bajo el nombre de Prestige Beauty Site, las ventas de cosmética del gigante estadounidense alcanzan ya el 11 % de cuota de mercado en Estados Unidos, un porcentaje que es aún mayor en algunos países europeos. La penetración de Amazon en Reino Unido se sitúa en el 12 % entre los compradores de cosmética. En Alemania, la cuota de mercado se sitúa en el 6 %, mientras que en Francia ocupa el 4 %, según datos recogidos por L2.

De hecho, la cosmética fue una de las categorías más vendidas en el Amazon Prime Day de 2021 superando la de tecnología. Tal fue la demanda que se convirtió en la segunda categoría de mayor volumen de referencias con productos agotados.

Esta versatilidad, combinada con la facilidad y conveniencia de comprar en línea, ha atraído a una base de consumidores diversa y exigente. Las marcas que logran optimizar su presencia en Amazon pueden beneficiarse de un mayor alcance y visibilidad, lo que es crucial en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, pese a este gran potencial, la mayoría de las marcas desconocen cómo optimizar su presencia en Amazon para impulsar sus ventas.

La industria de la belleza, la cosmética y la higiene personal tiene ante sí el reto de cómo enfrentarse a la dura competencia dentro del gigante online, compitiendo no solo con otras grandes marcas, sino también con las propias creadas por Amazon. Y la realidad es que la mayoría de los responsables globales de ventas digitales de las marcas suelen desconocer todas las posibilidades en cuanto a tecnologías y tendencias que brindan nuevas oportunidades dentro de esta plataforma, y en cómo optimizar la experiencia del cliente con las nuevas herramientas digitales y tecnológicas.

Se sabe que una de las claves para aumentar ventas en Amazon es aparecer en las primeras páginas de búsquedas. Para conseguirlo, hay que utilizar varias estrategias, una de ellas es la publicidad dentro de la plataforma. Pero no es la única: los contenidos son un aspecto clave y si no consiguen enamorar al A9, se pierden muchas oportunidades de venta. Estas nuevas soluciones combinan diferentes herramientas y acciones como el uso de inteligencia artificial, el diseño 3D y un test constante de las nuevas creatividades antes de darlas como válidas e implantarlas en todos los mercados.

Para ayudar precisamente a los profesionales de marketing con estos puntos, la agencia de Optopus, especializada en la optimización de Digital Shelves ha lanzado un documento que resume estos puntos clave e indica cómo abordarlos.