Gabrielo Alex destaca en el diseño de moda

Gabrielo Alex es un joven emprendedor que con tan solo 23 años ha conseguido destacar en el competitivo mundo del diseño de moda. Inició su carrera en el diseño gráfico y en la actualidad se dedica a la creación de prendas de vestir, demostrando gran versatilidad y habilidades artísticas. Su historia sienta un precedente inspirador para los jóvenes que sueñan con adentrarse en este apasionante mundo.

Trayectoria de Gabrielo Alex en el mundo del diseño Desde los 14 años, Gabrielo Alex empezó su trayectoria en el mundo del diseño gráfico, trabajando con artistas urbanos como Beret/Natos y Waor/Denom/Hard Gz. Durante su adolescencia también incursionó en el mundo de los e-sports, colaborando con clubs de renombre como e-monkeys y tsd.

Fue a los 19 años de edad cuando decidió ampliar sus horizontes y comenzar a adentrarse en el diseño 3D. Aunque continuó trabajando en el mundo de la música, esta vez con artistas más conocidos como Moonkey, Duki, Neo Pistea y Maikel de la calle, haciendo covers, carteles y visuales. También realizó encargos para la reconocida empresa Warner Music Spain. Además, tuvo la oportunidad de diseñar ropa para la marca Blackburial, sumando así experiencia en el sector de la moda.

Sin embargo, fue dos años más tarde cuando Gabrielo comenzó a sentir una gran atracción hacia el mundo de la moda, marcando un drástico cambio en su carrera. Decidió dejar atrás el ámbito musical y adentrarse en la creación de prendas de vestir utilizando herramientas como el CLO 3D, Cinema 4D y Octane Render. Durante esta tapa, sus principales trabajos fueron para marcas de renombre como About You y Hypebeast, lo que le permitió ganar reconocimiento en la industria del diseño de moda.

Un artista autodidacta que ha conseguido triunfar gracias a su esfuerzo y dedicación Pero la historia de Gabrielo Alex no se queda ahí. Durante el último año decidió llevar sus diseños del mundo digital a la vida real. Con su gran talento y conocimiento, ha conseguido materializar sus creaciones en todo tipo de prendas. Ejemplo de eso son los bolsos, gafas, zapatillas, botas y accesorios. Su versatilidad y creatividad han sido fundamentales para su éxito en este nuevo desafío.

Es importante destacar que Alex ha conseguido destacar en el sector sin haber recibido formación académica formal en diseño de moda. Su trayectoria es testimonio de su dedicación, esfuerzo y pasión por lo que hace. Esto demuestra que con talento y perseverancia es posible triunfar en cualquier campo, incluso sin contar con los recursos y oportunidades tradicionales.

Gabrielo Alex se ha convertido en un ejemplo inspirador para todos aquellos jóvenes emprendedores que desean incursionar en el mundo del diseño de moda. Su historia demuestra que no hay límites cuando se trata de seguir los sueños y convertirlos en realidad.