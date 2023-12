Mood Seguridad, entrevista sobre los servicios que brinda

Hoy en día, ha cobrado mucha importancia el sector de la seguridad. Una de las empresas que destaca en este contexto es Mood Seguridad, que se distingue por su especialización en pymes, gran industria, oficinas y retail. La compañía concede esta entrevista sobre su servicio de consultoría integral adaptado a cada necesidad.

¿Qué motivó la creación de Mood Seguridad?

Mood Seguridad es una empresa familiar fundada por José Mulero en el año 1987. Conocida como Protimsa Seguridad, nació con la necesidad de ofrecer soluciones de seguridad profesionales personalizadas enfocadas al sector residencial y administración pública.

La seguridad electrónica era un sector incipiente a finales de los 80 y el mercado necesitaba profesionales cualificados. Este fue nuestro punto de partida.

Desde un primer momento, intentamos rodearnos de proveedores de confianza y de técnicos electrónicos cualificados que pudiesen instalar y programar los sistemas de seguridad que se importaban principalmente de USA.

Todo era nuevo y había mucho por desarrollar.

¿Cómo ha cambiado la visión y misión del negocio a lo largo de los años?

El propósito o misión de Mood Seguridad es cuidar de la seguridad y el confort de nuestros clientes, diseñando e instalando soluciones de seguridad profesionales.

Cuando se trabaja con la tecnología y hablamos de seguridad, la experiencia nunca es suficiente. Somos una empresa abierta al cambio y muy atenta a los avances para formar parte de ellos y ser siempre eficaces en las soluciones que ofrecemos.

Nos servimos de la última tecnología para ser capaces de adaptarla a las necesidades reales de cada situación y cada cliente y ofrecerle una solución integral personalizada.

Empezamos como una empresa que instalaba sistemas de seguridad y conforme el sector ha ido evolucionando a nivel tecnológico y normativo, nosotros nos hemos adaptado para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de seguridad. Actualmente, somos una empresa que realiza proyectos a nivel nacional e internacional e implanta soluciones de seguridad física y electrónica, videovigilancia, control de accesos y protección contra incendios.

¿Qué valores y principios han regido el trabajo de Mood Seguridad y cómo los transmiten a sus colaboradores y clientes?

Nosotros consideramos que tenemos 3 tipos de clientes. El cliente al que ofrecemos nuestros servicios y soluciones, el cliente interno, es decir, los empleados que forman parte del equipo de Mood Seguridad y el cliente que nos provee de material y de soluciones necesarias para nuestra actividad.

El respeto, la educación y la profesionalidad en lo que hacemos son los valores sobre los que construimos nuestra marca e intentamos trasladar en nuestras relaciones diarias.

¿Cuáles consideran que han sido los mayores logros de Mood Seguridad durante sus más de treinta años de trayectoria profesional?

El mayor logro de Mood Seguridad, antes Protimsa, es creer firmemente en lo que hacemos y disfrutar con ello. Nos esforzamos por tener un mundo más seguro y es lo que queremos trasladar a nuestros clientes.

El mayor logro de Mood es cómo nos hemos adaptado y evolucionado a las necesidades y tendencias del sector.

Uno de los logros de Mood es haberse rodeado de profesionales técnicos que han sido claves para la continuidad de la empresa y para implantar y mantener las soluciones que diseñamos. Como dice nuestro fundador, “los objetivos de una empresa son alcanzables en la medida del esfuerzo colectivo. No existe empresa sin equipo”.

Quiero poner en relevancia el hecho de disponer una estructura reducida con profesionales cualificados nos ha permitido capear los temporales en forma de crisis económicas que ha habido desde 1987. José Mulero recuerda que la crisis de 1992 puso en peligro la continuidad de una empresa con solamente 4 años de actividad y sin una base sólida de clientes que permitiera soportar un descenso de inversión de las empresas y de los organismos oficiales.

La depresión económica en España durante los años 2008-2014 también fue un momento clave en la empresa en el cual se redujo la facturación hasta un 47% teniendo en cuenta la facturación de 2007 y el año de menor facturación del período 2008-2014. Gracias a una política de contención del gasto y ajustes internos que no afectaron al volumen ni a las condiciones de la plantilla, a una diversificación de los servicios y soluciones ofrecidas a nuestros clientes y a una apuesta clara por la profesionalización y especialización, pudimos salir reforzados.

Personalmente, me siento reconfortado que, tras 36 años de trayectoria, la empresa disponga de una estrategia para seguir creciendo cualitativamente y tenga sus objetivos bien definidos.

El sector de la seguridad ha crecido y se ha diversificado en los últimos años. ¿En qué se diferencian Mood Seguridad frente a otras empresas del sector?

La principal diferencia de Mood es la Consultoría de Seguridad para el sector residencial e industrial. Trabajamos con un método que evalúa la probabilidad de sufrir un robo, una metodología certificada que mejora la protección contra el robo.

Además, Mood Seguridad es una empresa que abarca todas las áreas de la seguridad y realiza proyectos que integran sistemas de seguridad electrónicos, sistemas de seguridad físicos y mecánicos, control de accesos y sistemas de videovigilancia, así como sistemas de protección contra incendios.

Por último, una diferencia importante es que Mood Seguridad dispone de Central Receptora de Alarmas Privada y de Eventos (señales técnicas, señales procedentes de sistemas de detección y extinción de incendios, etc.) aportando un servicio personalizado que no externalizamos y dejamos en manos de terceros.

El sector de la seguridad ha crecido fundamentalmente porque se ha convertido en modelo de negocio para empresas multinacionales, entidades bancarias, compañías de seguros y compañías telefónicas / telecomunicaciones. El volumen de negocio ha crecido, pero no se traduce en un incremento de la seguridad para los usuarios de este tipo de sistemas. Comercialmente, no podemos obviar esta realidad y hemos de adaptarnos a lo que el consumidor demanda, la diferencia es que en Mood Seguridad ofrecemos un servicio personalizado que aporta un valor diferencial en el diseño de la instalación y que el personal técnico-comercial está formado y cuenta con amplia experiencia en el sector.

¿Qué tecnologías e innovaciones utiliza Mood Seguridad para mejorar su eficiencia, sostenibilidad y para garantizar la protección de negocios o viviendas?

Mood Seguridad integra las soluciones más innovadoras que ofrece el mercado. Pero, más que tecnología e innovación, lo que Mood Seguridad utiliza es un método de trabajo que estudia la posibilidad del robo, como hemos citado anteriormente. Y, en ese método de trabajo, utilizamos tecnología e innovación en productos y sistemas para disponer de viviendas y negocios seguros y sostenibles en el tiempo.

Nuestro conocimiento y formación lo ponemos al servicio del cliente para diseñar soluciones de seguridad que disuadan, detecten y retengan al intruso y minimicen la probabilidad de sufrir un robo. Somos una empresa que evalúa y certifica la probabilidad que una vivienda o negocio sea objeto de un robo.

Creemos firmemente en la transversalidad de los sistemas de seguridad. Las nuevas defensas se diseñan en capas concatenadas combinando seguridad física, electrónica y procedimientos, para conseguir una protección integral que considera todos los aspectos de la defensa profesional: resistencia, detección y control.

¿Cuáles son los servicios más solicitados de Mood Seguridad?

El diseño de sistemas de seguridad y videovigilancia para el sector residencial e industrial y la instalación de sistemas de protección contra incendios.

Los sistemas de seguridad contra intrusión, junto con el mantenimiento y la conexión a la central receptora de alarmas privada supone casi el 50?l total del negocio. La instalación de sistemas de videovigilancia con vídeo análisis perimetral, que en muchos casos forma parte de un sistema de seguridad, y la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio prácticamente suman la otra mitad del negocio, siendo la actividad de protección contra incendios la que está creciendo más en los últimos años.

¿Qué planes tiene Mood Seguridad para el futuro y cómo tiene previsto adaptarse a las nuevas demandas y necesidades del mercado?

Me gustaría responder a esta pregunta diferenciando lo que demanda el mercado y lo que necesita el sector, que según el punto de vista de nuestro CEO David Mulero son conceptos totalmente diferenciados.

Actualmente, el comprador carece de información y no tiene fuentes fidedignas de comparación. La comunicación ha sido invadida por productos “fast security” y existen influenciadores de venta, como entidades bancarias, compañías de seguros, compañías telefónicas, etc., que han adoptado la seguridad como modelo de negocio. El cliente que busca seguridad adquiere (alquilándolo) un producto estandarizado qué realmente no incrementa la seguridad del lugar destinado a proteger. Cuando el precio es lo más importante, la propuesta de valor tiene poca diferenciación.

Nuestros planes de futuro se sustentan sobre bases que vamos perfeccionando, desarrollando y adaptando según las necesidades del mercado. La consultoría profesional de sistemas de seguridad integrando seguridad física y electrónica y el desarrollo de proyectos de protección contra incendios son las áreas principales en las que Mood enfoca sus esfuerzos para ser competitivos y proporcionar soluciones profesionales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y creemos que el sector ha de virar hacia una profesionalización de su actividad y saber compaginar en su modelo de negocio lo que comercialmente exigen las empresas que adoptan el “fast security” y lo que profesionalmente se espera de nosotros, que es diseñar soluciones de seguridad para un mundo más seguro y sostenible.