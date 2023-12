Keratin Europa expone los principales beneficios de un alisado vegano

La industria del cuidado capilar ha experimentado una revolución a partir del mayor compromiso de los usuarios y las empresas con la sostenibilidad ambiental.

Hoy en día, no se trata solo de buscar productos que fomenten el cuidado y la belleza, sino también el cuidado del medioambiente durante su producción.

Una de las opciones más destacadas en este sentido es el alisado vegano, un tratamiento para el cabello que, gracias a Keratin Europa, equilibra belleza y sostenibilidad.

Keratin Europa, una pionera en la elaboración de fórmulas innovadoras para el cabello, está redefiniendo los estándares del cuidado capilar contemporáneo con sus productos de alisado vegano al por mayor, ecológicos, no testeados en animales y con envases reciclados.

Beneficios de un alisado vegano La fórmula base madre de Keratin Europa, compuesta por 22 ingredientes cuidadosamente seleccionados, da lugar a un tratamiento de alisado vegano poderoso, adecuado para todo tipo de necesidades capilares.

Al utilizar ingredientes naturales y orgánicos, como aceites esenciales, aloe barbadeusis leaf juice, aminoácidos y componentes bioactivos, la fórmula no solo transforma el cabello, sino que también minimiza su impacto en el entorno. Se trata de una fórmula bien equilibrada y versátil, que fomenta la desnaturalización de la proteína capilar, para lograr así la transformación efectiva de los puentes y dar como resultado un alisado duradero y natural.

La combinación de componentes nutritivos y regeneradores de la fórmula, hacen que este alisado vegano no solo alise el cabello, sino que también lo repare y lo proteja, creando enlaces nuevos que rellenan y fortalecen las fibras capilares.

Independientemente del tipo de cabello, el alisado vegano Keratin Europa asegura resultados duraderos y consistentes, de entre 4 y 6 meses. El tratamiento mejora la estructura y reduce su propensión a daños externos, colaborando en un control efectivo del frizz, para garantizar así un cabello suave, manejable y nutrido a largo plazo.

El alisado vegano de Keratin Europa Potenciando aún más su fórmula innovadora de alisado vegano, Keratin Europa ofrece la posibilidad de personalizar la experiencia del usuario en sus productos. Al tratarse de una firma que proporciona fórmulas de cuidado capilar al por mayor, colabora con quienes buscan lanzar su propia línea de productos capilares, incluyendo los tratamientos de alisado vegano.

En este sentido, Keratin Europa complementa la fórmula base madre con cuatro opciones de perfumes, para una experiencia sensorial única, y permite la elección del ingrediente principal para variar la oferta, entre ácidos de frutas, red vegan, aloe, ácido hialurónico y oliva.

Keratin Europa ofrece la creación de la identidad de marca en tan solo 7 días hábiles, incluyendo la elaboración del logo y etiqueta sin costes adicionales. Además, su versatilidad se extiende incluso a los envases, ya que ofrece tamaños de producto adaptados a diferentes mercados, con mini muestras de 10 mililitros hasta envases de 1 litro.

Respaldada por la aprobación de la Comunidad Europea, Keratin Europa es una firma de referencia en el mercado de alisados veganos, con una fórmula de calidad que potencia los beneficios de este tratamiento desde la sostenibilidad.