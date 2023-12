Simón Chávarri; Entrevista que repasa 40 años de crecimiento en Chavsa

Simón Chávarri es uno de los nombres destacados en la construcción en España. Acaba de cumplir 40 años al mando de la empresa Chavsa, con la que, desde su fundación en 1983, ha desarrollado más de 2.000 proyectos hasta la fecha y que hoy viene a contar en esta entrevista. El Director General de esta compañía multidisciplinar comparte sus reflexiones sobre los logros más destacados en estas cuatro décadas, desde sus inicios modestos como distribuidora de mobiliario, hasta convertirse en una de las compañías líderes en la industria de la construcción en soluciones integrales para el diseño de oficinas, sanitario y hoteleros, entre otros sectores.

Simón, después de 40 años al frente de Chavsa, ¿cuáles consideráis que han sido los logros más destacados de la empresa en este tiempo?

Durante estos 40 años hemos conseguido muchos logros, y es difícil señalar cuáles han sido los más destacados. En cada momento de esta larga historia aparecieron proyectos importantes. Recuerdo, por ejemplo, la construcción del Pabellón de las Artes para la Expo 92 - que fue nuestra primera construcción completa- o la construcción y equipamiento de las oficinas de Adecco en Andalucía y la expansión de los Mesones 5J en nuestra región, todo ello en los años 90. Ya en la primera década del siglo XXI, la construcción y equipamiento de la Red CSEA, la construcción de 130 viviendas en Écija o redes de oficinas para Barclays, Bankinter, Caja San Fernando o El Monte fueron operaciones importantes que nos hicieron crecer. En los últimos años, parte de la sede de la OTAN en Bruselas, hospitales para Viamed, Quirón y Clínicas Centro han sido muy importantes en nuestro crecimiento. Pero si tengo que decir el logro más importante, es haber sobrevivido a 4 crisis y consolidar un equipo humano muy preparado y comprometido.

¿Cómo ha evolucionado Chavsa desde sus inicios como una empresa de distribución de mobiliario de oficinas hasta convertirse en uno de los líderes en soluciones integrales para la construcción?

Cuando yo me incorporo a la empresa en el año 1991, Chavsa tenía como principal actividad el equipamiento de oficinas. Nuestro crecimiento venía por ofrecer más servicios a nuestros clientes, en lo que éramos especialistas, y empezamos ofreciendo diseño y construcción de oficinas. Este nuevo servicio fue muy bien recibido por nuestros clientes, y de ahí fuimos evolucionando a la construcción de interiores de todo tipo de espacios de trabajo, y posteriormente a la construcción de obra nueva, sobre todo en el sector terciario, y especializado en oficinas, hoteles, sanitario y sociosanitario.

En este año de aniversario, la facturación de Chavsa ha alcanzado cifras récord. ¿Cuál ha sido la clave de este crecimiento significativo, superando el 10 % en comparación con el año pasado?

La clave ha sido el equipo humano que hemos consolidado. Un equipo joven, muy preparado y ambicioso, pero prudente a la vez. El buen hacer en nuestro trabajo nos proporciona la confianza de nuestros clientes, que repiten en la contratación de nuestros servicios y nos recomiendan a otros clientes.

¿Cómo ha influido la diversificación de la cartera de servicios en el rendimiento financiero de la empresa?

No solo la diversificación de los servicios, sino también la de sectores y de localizaciones han sido muy positivas durante estos años. Todos los sectores tienen sus altibajos y el hecho de estar diversificados y, además, ofrecer diferentes servicios ayuda a compensar las subidas y bajadas de los ciclos económicos.

¿Cómo abordáis los retos y oportunidades que plantea la incorporación acelerada de tecnologías como la construcción circular y los sistemas de gestión Lean Construcción en el sector?

Una de las características que ha acompañado a Chavsa durante todos estos años ha sido su capacidad de innovación y de liderar los cambios que se han producido en el sector. El mundo está cambiando y la forma de construir también. Desde Chavsa nuestro compromiso con este cambio es total. Chavsa está desarrollando una metodología de construcción circular que cambiará nuestra forma de hacer las cosas, teniendo un impacto muy positivo en el medio ambiente. Desde hace unos años incorporamos algunas metodologías de Lean, como el Last Planner System, que nos han permitido reducir los plazos de ejecución, los costes y también los residuos.

Ahora que Chavsa llega a los 40 años, ¿cuál diríais que es el legado de Chavsa para las próximas décadas?

El amor por lo que hacemos y los valores que nos han traído hasta aquí son los pilares fundamentales de lo que hemos construido en estas décadas. Estos valores de honestidad, respeto hacia nuestros trabajadores, clientes y medioambiente, así como la apuesta por la diversidad, deben ser los que mantengan y hagan crecer a Chavsa durante los próximos años.

¿Cuál es la visión y expectativa para el futuro de Chavsa?, considerando la solidez financiera y la incorporación de nuevas generaciones y liderazgos en la empresa.

Nuestra expectativa es ser empresa de referencia en España cuando se hable de construcción y diseño de oficinas, y construcción en procesos colaborativos de hospitales, hoteles y residencias. Para ello la experiencia de estos 40 años, la capacidad de innovación y un equipo muy preparado y consolidado son nuestras grandes bazas para seguir creciendo y liderar la construcción en estos sectores.

En definitiva, tanto su visión clara y ambiciosa de trabajar pensando en el futuro, como el arraigo en valores como la honestidad, respeto y compromiso medioambiental, han sido las bases sobre la cual Chavsa se ha desempeñado durante estos 40 años. La compañía ha logrado adaptarse al dinámico entorno de la construcción, cumpliendo las expectativas y exigencias de sus clientes y ofreciendo soluciones innovadoras, con materiales de la más alta calidad, un talento humano comprometido y tecnología de vanguardia, lo cual le mantiene como un referente en su sector en la actualidad.

Simón Chávarri de la Fuente estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla y posteriormente realizó un MBA en el Instituto Internacional de San Telmo.

Trabajó en EEUU para la cadena Ford Company. Actualmente, es Director general de Chavsa.