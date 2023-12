La agencia de viajes experta en safaris de lujo de luna de miel, The African Experiences

Para las parejas recién casadas, la luna de miel representa uno de los momentos más importantes de su vida en pareja. Este viaje representa una recompensa después del ajetreo que implica organizar la boda, al mismo tiempo que les permite conocer nuevos lugares y vivir experiencias únicas.

En este contexto, una de las experiencias más populares es un safari de lujo de luna de miel en África, una travesía llena de emociones y vivencias inolvidables. Sin embargo, estos viajes tienen una demanda significativa y, para gestionar su viaje, muchas parejas necesitan asistencia especializada, como la que ofrece The African Experiences.

Safaris de lujo y lunas de miel personalizadas con The African Experiences The African Experiences es una agencia de viajes especializada en safaris de lujo en África. Sus safaris se caracterizan por ser totalmente personalizados para cada cliente, especialmente cuando se trata de una luna de miel. Para planificar el safari, The African Experiences primero se reúne con cada cliente, ya sea vía llamada telefónica, WhatsApp, Zoom o de forma presencial en sus oficinas, ubicadas en Madrid.

Esto les permite configurar la propuesta con diferentes destinos y actividades para cada pareja, según sus preferencias. Los destinos más populares son Kenya, Tanzania, Sudáfrica, Botswana y Zimbabwe con sus espectaculares Cataratas Victoria, aunque también podrán preparar un viaje de ensueño a Namibia, Zambia, Malawi, Uganda, Ruanda o Mozambique. Además, al final de la luna de miel, las parejas pueden extender su viaje hacia algunas de las más espectaculares playas del continente, como las de Pemba, Zanzíbar, Isla Mauricio, Seychelles o Maldivas.

Durante toda la experiencia, desde la gestión hasta el final del viaje de novios, las parejas estarán en contacto con el mismo asesor de viajes, para facilitar una comunicación fluida y transparente. Además, cuentan con numerosas alternativas de alojamiento para adaptarse a diferentes opciones de presupuesto, partiendo siempre de un nivel medio de alojamientos que garanticen el éxito de un viaje único.

Una agencia que combina experiencias de lujo con turismo responsable En The African Experiences, el safari de lujo de luna de miel se lleva a cabo bajo un enfoque de sostenibilidad que promueve el desarrollo local. Esto se refleja en su amplia variedad de opciones de alojamiento, desde los de nivel medio hasta los lodges o campamentos de alto nivel. Todos ellos se ubican en zonas apartadas, donde se puede apreciar la naturaleza en su estado puro. Además, están profundamente implicados con las comunidades locales, de modo que ayudan a generar puestos de trabajo en el entorno, apoyando los alojamientos adecuados. Al mismo tiempo, la empresa destina parte de sus beneficios a iniciativas de conservación, para ayudar a proteger los ecosistemas y ayudar a las poblaciones locales.

Por otro lado, la agencia se asegura de que los visitantes puedan observar numerosas especies de flora y fauna en estado natural, sin ningún animal en cautividad, y con medidas que protegen la conducta de dichos animales, al ser los avistamientos en entornos de vida salvaje. De este modo, sus clientes pueden disfrutar de una experiencia de turismo responsable que protege los ecosistemas y apoya a los habitantes locales, al mismo tiempo que les ofrece una experiencia de safari de luna de miel única e inolvidable durante su safari.