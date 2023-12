¿Qué precio poner a un producto digital?

El lanzamiento de un producto digital no es una tarea sencilla, por lo que requiere de ayuda profesional. Al recibir directrices específicas sobré cómo empezar, los emprendedores consiguen reducir los errores que aparecen por desconocimiento e inexperiencia.

Una de las inquietudes más comunes que surgen al momento de lanzar un nuevo emprendimiento es el precio que se le debe poner al producto en cuestión. Ante esta demanda cada vez más frecuente, el proyecto conocido como Incubadora de Lanzamientos brinda una serie de recomendaciones para ayudar a las personas que no saben cómo calcular el precio de su producto digital.

¿Cómo saber qué precio lleva un producto digital y llegar a facturar 10.000 euros? Cualquier emprendimiento tiene su proceso y no todos logran cumplir los objetivos que se proponen al mismo tiempo, sino que existen diversas variables que inciden en el crecimiento del producto digital.

Teniendo en cuenta que la competencia es cada vez mayor por el avance de la tecnología y el boom del emprendimiento, resulta clave que las personas reciban acompañamiento profesional para apuntalar su negocio y lograr resultados.

Entre las variables más importantes de posicionamiento online se encuentra la necesidad imperiosa de saber qué precio ponerle al producto digital para consolidarse en el mercado.

A través del programa de la Incubadora de Lanzamientos que lidera Daniel Fernández Schepers esto es posible, ya que ofrece los requerimientos necesarios para vender un producto digital de 100 euros a 1000 personas, lo que permite recaudar un total 10.000 euros.

Si el emprendedor logra cumplir con los pasos que indican desde la Incubadora de Lanzamientos, podrá dar el salto de calidad que tanto buscaba. El proceso incluye pensar en el nombre del producto, utilizar entregables (elementos que el potencial comprador recibe), bonus (manuales de cómo crear el producto digital desde cero), y garantías (si se hacen todos los pasos y no se recaudan los 10.000 euros, la Incubadora de Lanzamientos le devuelve la inversión al emprendedor).

La importancia de no buscar la perfección y de crecer en comunidad Además de permitirle a los negocios recaudar sus primeros 10.000 euros, la Incubadora de Lanzamientos también se centra en valorizar la importancia de evitar la perfección a la hora del lanzamiento. Esto significa que siempre es mejor hacer y equivocarse, antes que perder el tiempo en buscar la perfección, cuando en realidad existen grandes marcas como iPhone que han ido mejorando con el tiempo.

El crecimiento en comunidad que ofrece la Incubadora de Lanzamientos es otro de los pilares que permiten calcular el precio del producto digital para llegar a los 10.000 euros.

Este combo de acciones que ofrece la Incubadora de Lanzamientos puede transformar la realidad de un emprendimiento, volviéndolo popular, masivo y rentable.