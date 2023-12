RAVAS se alza con el premio al producto más innovador en la industria logística

La tecnología ha generado la transformación de una gran cantidad de industrias, siendo las empresas logísticas una de las demostraciones más claras de cómo el desarrollo tecnológico interviene cada vez más en las distintas etapas.

En medio de este escenario de constante avance digital, la empresa RAVAS ha recibido un premio por haber fabricado uno de los productos más innovadores para la logística, el transporte y la producción de este año 2023. El reconocimiento se produjo en la Gala de Logística, Transporte y Producción que se desarrolló en la ciudad de Varsovia, Polonia.

La nueva tecnología Weigh in Motion, un producto innovador que marca un antes y un después en la industria logística El desarrollo tecnológico le exige a las empresas estar al tanto de las últimas novedades en materia digital para incorporar a sus espacios de trabajo con el objetivo de mejorar las ventas y brindar un servicio más eficiente.

Estas demandas tecnológicas han sido entendidas a la perfección por RAVAS. La compañía ha elaborado desde cero un sistema móvil de pesaje innovador para las industrias de logística de almacenes y envío de cargas llamado Weigh in Motion.

Ha sido tan impactante el surgimiento de esta herramienta para el mercado y el sector logístico que el pasado 30 de noviembre, la empresa RAVAS recibió un premio por diseñar el producto más innovador para la logística, el transporte y la producción de este 2023. La distinción se entregó en la Gala de Logística, Transporte y Producción que se desarrolló en Varsovia, Polonia, y contó con la participación de autoridades importantes.

Con esta nueva tecnología, las empresas consiguen controlar de manera automática los sistemas móviles de pesaje, pudiendo capturar el peso de un pallet de forma precisa mientras que una carretilla elevadora se encuentra en movimiento.

Los principales beneficios del innovador sistema Weigh in Motion Los múltiples beneficios que posee la herramienta tecnológica Weigh in Motion de RAVAS, son los que le han permitido ser el producto más innovador de toda la industria logística.

Este proceso se caracteriza por ser eficiente y veloz, debido a que las carretillas ofrecen la posibilidad de pesar las cargas de manera directa sin necesidad de balanza. Estas carretillas permiten a su vez reducir los costes de infraestructura y monitorear continuamente la carga y descarga, evitando problemas de sobrepeso.

El sistema Weigh in Motion actúa rápidamente agilizando todo el trabajo, ya que los conductores no deben pesar la carga, sino que el pesaje se produce automáticamente sin siquiera tener que apretar ningún botón.

Según especialistas, RAVAS ha creado el producto más innovador de la industria logística en este 2023. La tecnología Weigh in Motion llegó para quedarse y revoluciona al mundo entero con sus múltiples beneficios.