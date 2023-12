MDM y Remote Support con Applivery

La tecnología móvil en el último tiempo adquirió una enorme importancia en el uso empresarial, con empresas y trabajadores que dependen de teléfonos, smartphones, tablets y ordenadores portátiles para desarrollar una amplia variedad de trabajos remotos.

En tal sentido, el Programa de Gestión de Dispositivos Móviles (MDM) aparece como un recurso que no solo facilita una administración centralizada de la flota de dispositivos por parte de los administradores y departamentos de TI, sino también un rendimiento óptimo de las aplicaciones y una protección eficiente de los datos corporativos.

Dentro de este contexto, Applivery es una potente solución de gestión de movilidad empresarial que destaca con una incorporación de vanguardia en la plataforma MDM: el Soporte Remoto (Remote Support) que es una función orientada a una resolución efectiva de problemas, que incrementa la productividad de una organización y permite gestionar sólidamente sus herramientas tecnológicas.

Qué es el MDM Remote Support de Applivery El Soporte Remoto de Applivery es una función incorporada en su software de gestión de dispositivos móviles (MDM) que permite a los administradores autorizados acceder a una serie de herramientas y funciones mediante las cuales poder controlar, diagnosticar y resolver virtualmente los problemas técnicos originados en un dispositivo, como un teléfono inteligente, tablet o un ordenador de sobremesa.

Esta capacidad tiene un amplio uso en aquellas organizaciones que buscan administrar y proteger los dispositivos móviles empleados por la fuerza laboral, sobre todo en circunstancias del teletrabajo en diversas ubicaciones. Los responsables de TI la consideran un “salvavidas”, ya que cuentan con la posibilidad de monitorizar interfaces sin recurrir a un soporte físico in situ y de proceder a una rápida resolución de conflictos vinculados con la instalación de aplicaciones y los ajustes de configuración, entre otras cosas.

La implementación del MDM Report Support en el ámbito empresarial habilita otras prestaciones esenciales para una gestión eficaz de los dispositivos tecnológicos. Entre estas funciones se encuentran la configuración de políticas que regulan el uso del dispositivo (requisitos de contraseña, restricciones de aplicaciones, etc.) dentro de un entorno seguro y estandarizado; y el monitoreo proactivo de las amenazas de seguridad, fallas de hardware o violaciones de cumplimiento.

Del mismo modo, el soporte remoto favorece a la instalación, actualización y eliminación remota de aplicaciones específicas para grupos o usuarios designados; además de ofrecer un sistema de métricas – en tiempo real – que analizan el uso de dispositivos y softwares para tomar decisiones estratégicas más informadas.

Un soporte remoto que eleva la productividad empresarial Applivery MDM destaca en el mercado tecnológico con una solución de soporte remoto que contribuye a elevar la productividad de la organización y optimiza la tarea de los empleados con equipos totalmente equipados.

Las principales características del servicio incluyen dos formas sencillas de solicitar asistencia remota (por usuario o por administrador), sesiones automatizadas para dispositivos especializados (Kiosk o Digital Signage), soporte remoto MDM instantáneo con latencia mínima y todo incluido (solución Zero-Cost) en el precio de MDM, sin costes complementarios ni suscripciones adicionales.

Applivery, en definitiva, proporciona una forma de administrar dispositivos Apple y Android que resulta fácil, eficiente y rentable para las organizaciones.