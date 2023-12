Witizz es uno de los mejores centros de odontología en Móstoles

El trabajo del dentista se ha visto transformado en los últimos tiempos. La introducción de tecnologías digitales en muchos de los procedimientos ha generado varias consecuencias en los tratamientos para la salud bucodental. Ahora son más seguros y accesibles desde el punto de vista económico y también menos invasivos.

Un lugar donde se puede comprobar esta evolución es en Witizz, un centro altamente especializado ubicado en el municipio de Móstoles, al sur de Madrid. Fue fundado en el año 2020 y, desde entonces, ha reunido al personal más cualificado y tecnología avanzada para ofrecer servicios accesibles y con todas las garantías.

Witizz ofrece los tratamientos más solicitados Consciente de las tendencias del mercado, el centro Witizz se ha asegurado de ofrecer los procedimientos de odontología más demandados. Por eso, dentro de su portafolio, se encuentran tratamientos como cirugías, colocación de prótesis fijas y removibles, ortodoncia, implantología, odontopediatría, odontología general o preventiva. Además, las personas también pueden acudir para realizarse revisiones y limpiezas bucales periódicas.

Sobre la odontología preventiva, el personal médico de Witizz destaca que su función, como su nombre lo indica, es la de prevenir problemas bucodentales. Para eso, el dentista realiza una revisión profunda y determina si se está llevando a cabo un adecuado hábito de higiene. Su otra función esencial es la de detectar de forma temprana posibles problemas que suelen agravarse si no se atienden a tiempo.

Por otro lado, sus tratamientos incluyen la aplicación de selladores de resina, que se colocan en los surcos de molares para evitar que se acumulen restos de comida. También llevan a cabo la limpieza dental profunda para eliminar el sarro y la placa bacteriana con el empleo de ultrasonidos. Asimismo, suelen aplicar barniz o geles con alta concentración de flúor para prevenir la aparición de caries.

Odontología para todas las personas Desde que abrió su clínica en Móstoles, el equipo de Witizz ha trabajado con base en 4 principios básicos para diferenciarse de otras clínicas odontológicas privadas. El primero de ellos es asegurarse de proporcionar servicios al alcance de todos. Además, afirman que de nada sirve tener a los mejores profesionales y aparatos si todos no pueden acceder a ellos.

La segunda de sus premisas es la responsabilidad. Sienten que el hecho de que muchas personas decidan confiar en sus servicios implica una misión que solo puede estar en manos de profesionales responsables. A esto se le suma la cercanía en el trato de los pacientes que acuden a este centro.

Por último, destaca su compromiso. Desde que el paciente llega a consulta, el personal de este centro se esmera por hacer que la persona entienda el tratamiento al que se someterá. Se le proporcionan expectativas racionales en función de su estado inicial y se le ofrece acompañamiento durante todo el proceso. Gracias a esta forma de trabajar, aseguran que han conseguido diferenciarse del resto de los centros odontológicos no solo en Móstoles, sino en todo Madrid.