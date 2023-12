Pastelería Oiartzun ofrece el típico pastel en forma de tambor de la tamborrada de San Sebastián

La tamborrada de San Sebastián es una fiesta en la que esta ciudad celebra el día de su santo patrón. De esta manera, cada 20 de enero se realizan una serie de desfiles de tambores y replicantes. Por lo general, los que llevan un tambor van vestidos con trajes militares, mientras que los que desfilan con barriles de madera llevan ropas de cocineros.

Con respecto a esto último, la gastronomía es una parte importante de esta celebración. En este sentido, la noche del 19 de enero se suelen organizar cenas con amigos y familiares. En ellas, se disfruta de distintos platos tradicionales y varios de ellos se preparan con pescados y frutos de mar. Además, a la hora del postre no pueden faltar pasteles típicos en forma de tambor como los que prepara Pastelería Oiartzun.

Los vascos y la tradición de la buena comida Aunque no se conoce el origen preciso de esta celebración, hay dos figuras que destacan en los desfiles: los militares y los cocineros. Esto último se corresponde con la tradición vasca de la buena comida y la reunión en torno a ella. De hecho, esta región cuenta con varios chefs reconocidos mundialmente. Además, en cada tamborrada de San Sebastián, las sociedades gastronómicas que funcionan como clubes sociales ocupan un lugar central.

En cuanto a los platos que se disfrutan en este día, muchos de ellos incluyen pescados y mariscos, ya que San Sebastián es una ciudad con mar. Entre los más populares es posible mencionar: las angulas y la merluza en salsa verde de perejil y vino blanco. También destacan las kokotxas, que son la parte inferior de la barbilla de los pescados, en salsa o al ajillo, y otra opción de mar es el bacalao al pil pil con salsa de aceite de oliva.

En cualquier caso, los platos tradicionales de la tamborrada no se limitan a pescados y mariscos. Muchos donostiarras prefieren servir chuletones de vaca vieja añejados durante más de 40 días. Por ejemplo, esta carne se puede presentar con marmitako como complemento. En particular, este guisado lleva atún o bonito, papas, jitomate y pimientos.

Bebidas y postres para la tamborrada de San Sebastián Esta región también cuenta con una amplia tradición de elaboración de bebidas, como los vinos de Alavesa de La Rioja, que en su mayoría son tempranillos. Otras opciones para el brindis son la sidra vasca servida en vaso y la cerveza de estilo keler, producida en San Sebastián. Por último, las comidas de la tamborrada se coronan con postres alusivos como los que prepara Pastelería Oiartzun.

Cada 20 de enero se celebra la tamborrada de San Sebastián, una fiesta en la que la música y la comida son esenciales. Durante estos días, Pastelería Oiartzun ofrece los típicos pasteles en forma de tambor.