Los mayores de Arbancón, vuelven a la escuela

ADEL Sierra Norte continúa en estos días previos a la Navidad su gira formativa por diez localidades para facilitarles la realización de gestiones básicas online, a través del móvil, Tablet o PC. Esta semana, la gira de formación ha llegado a Arbancón. En el Centro de Formación municipal la han seguido una decena de personas ADEL Sierra Norte continúa, en diciembre, una gira de formación para acercar el uso de móviles y tablets a los mayores con la que va a llegar a diez pueblos de la Sierra Norte en los que, previamente, se ha contactado con los ayuntamientos. Han sido ellos quienes han informado y convocado a los mayores, y buscado las fechas que mejor encajan en cada pueblo, para facilitar la mayor asistencia posible.

Ya se han llevado a cabo dos de estas formaciones, una en Galve de Sorbe, y la otra en Valverde de los Arroyos. En esta semana, previa a la Navidad, se ha llevado a cabo en la localidad de Arbancón.

La formación tiene carácter presencial y es gratuita. Se articula en dos sesiones, de dos horas cada una, que se imparten con unos días de intervalo entre una y otra, destinados a que los usuarios puedan fijar los conocimientos.

Impartida por expertos de la empresa seguntina Entorno PC, además quedan después a su disposición, de manera telefónica para aclararles posibles dudas que les puedan surgir, una vez ponen en marcha lo aprendido con los móviles.

"Acercar el uso de los móviles a los mayores es divertido y reconfortante a nivel personal", señala Ángeles Gordo, la formadora, puesto que dar clases en los pueblos de la Sierra Norte, donde el tiempo pasa más despacio, "te hace cambiar el ritmo de trabajo habitual", explica.

Según la experiencia de Ángeles, los mayores tienen dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías, "pero no porque sean mayores, sino porque la vida va tan deprisa que, de repente, se encuentran con actuaciones que tiene que realizar a lo largo del mes, o de la semana, a través de internet o del móvil: pedir una cita médica, un trámite administrativo, la gestión de medicamentos o de las multas de tráfico. Por eso es necesario explicar cómo hacerlo, porque lo de mayores es una manera de hablar, todos lo necesitamos. Tenemos smartphones, pero solo utilizamos un 2% de su capacidad", sigue la formadora.

Las clases han sido diseñadas para ayudar a estas personas a mejorar su manejo de los teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles con conexión a internet. "Venimos con un guion, pero luego es imposible llevarlo a cabo. En cada pueblo nos encontramos con personas distintas, con necesidades distintas, móviles distintos, e incluso con mayores que no tienen teléfono, así que nos adaptamos a lo que realmente les va mejor", añade.

Lo más importante es enseñar las nociones básicas para que cada abuelo no tenga que llamar a su nieto para hacer cosas como añadir un contacto a la lista del móvil o enviar una foto por WhatsApp. "Hay sedes electrónicas difíciles de manejar, pero que resultan de gran utilidad, como la del catastro para los agricultores, por ejemplo. Eso, también lo enseñamos. En general, la gente está enfadada con las tecnologías porque se ven obligados a utilizar dispositivos que no son amables", señala la formadora. Por eso se sienten tan agradecidos cuando reciben esas cuatro horas de formación en las que intercambian experiencias y conocimientos.

Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón, calificaba esta formación de "útil y necesaria" para acercar las nuevas tecnologías al medio rural, como es la comarca de la Sierra Norte, bien con aplicaciones del móvil o a través del ordenador, para que ellos mismos puedan gestionarse el día a día de las citas en el médico o el transporte sensible a la demanda y se diluya la brecha digital. "El acercamiento de las nuevas tecnologías fomenta el desarrollo rural y la igualdad de oportunidades para las personas que viven en el medio rural", afirma Bravo.

La formación se imparte en las antiguas escuelas, donde ahora, el Ayuntamiento de Arbancón cuenta con un centro de formación para desempleados, en el que se convocan cursos de todo tipo para actualización de conocimientos.

Al finalizar la formación, los usuarios han recibido un manual con los conceptos básicos que se han impartido, para que puedan consultar sus dudas, y también atención telefónica, por cortesía de la empresa que imparte la formación.

Las primeras dos sesiones se han impartido en las localidades de Galve de Sorbe y Valverde de los Arroyos. Han seguido en esta semana en Arbancón, y llegarán, próximamente, a Gascueña de Bornova, Zarzuela de Jadraque, San Andrés del Congosto, Riofrío del Llano, Mandayona, Cincovillas y Alaminos.