Freedom Finance Europe anuncia una expansión estratégica con 3 nuevas oficinas de representación

Freedom Finance Europe anuncia otro paso en su trayectoria de crecimiento con la inauguración de 3 nuevas oficinas en los Países Bajos, Austria y Bulgaria, lo que refleja el compromiso de la compañía de ofrecer soluciones de inversión avanzadas a diversos mercados europeos Tras el lanzamiento oficial de Freedom24, la plataforma de inversión de Freedom Finance Europe, en toda la UE en 2021, la compañía ya ha abierto seis oficinas de representación durante este año.

La nueva oficina en Ámsterdam se centrará en el desarrollo del mercado holandés y servirá como hub del Benelux, una región donde la compañía ha experimentado un crecimiento de clientes del 162% en los últimos 12 meses.

"Nos encontramos en una fase crucial de crecimiento para Freedom Finance Europe", afirmó Nathan Civile, director de la oficina de representación en los Países Bajos. "A medida que avanzamos y crecemos, nuestro principal objetivo es ampliar nuestra presencia en mercados estratégicos. Los Países Bajos ocupan una posición única e integral en nuestra estrategia a largo plazo y el tan esperado establecimiento de nuestra oficina en Ámsterdam marca un paso significativo en nuestros esfuerzos para fortalecer la presencia duradera de Freedom Finance Europe en toda la región del Benelux. Me complace utilizar mis conocimientos y experiencia para llevar una gran variedad de productos, servicios y tecnologías financieras a una clientela en constante crecimiento en los Países Bajos y más allá".

La decisión de abrir una sucursal en Austria va seguida de unas sólidas cifras de crecimiento: el número de clientes de Freedom Finance Europe experimentó un incremento del 164% solo durante el último año.

"Me complace compartir nuestro movimiento estratégico en el mercado austriaco", afirmó Shanna Strauss-Frank, portavoz de Freedom Finance Europe para la región DACH. "Con la apertura de nuestra nueva oficina en Viena, estamos ansiosos por intensificar aún más nuestro foco de atención en el cliente. Al adaptar nuestra experiencia para satisfacer las necesidades financieras únicas del mercado austriaco, pretendemos fortalecer nuestra posición como socio financiero confiable en el país".

En esta iniciativa de expansión estratégica, la oficina de representación búlgara reforzará la presencia de la compañía en el Sudeste de Europa.

"Me alegra que Freedom Finance Europe haya decidido establecer una oficina de representación en Sofía. A medida que ampliamos nuestro alcance a Bulgaria, nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes actuales y potenciales soluciones transparentes y centradas en el valor, mostrando la profundidad de la misión de la compañía de poner las inversiones a disposición de una mayor variedad de clientes minoristas", dijo Alexandr Buyukli, director de la oficina de representación en Bulgaria.

Las nuevas oficinas suponen un paso adelante en la misión de la compañía de mejorar la accesibilidad para los inversores y establecerse como un socio financiero de confianza en todos los mercados europeos. Freedom Finance Europe, que actualmente opera en 10 países de la UE, se compromete a fortalecer aún más su presencia en el mercado en 2024 mediante la apertura de oficinas de representación en otros destinos internacionales que se consideran prometedores para el crecimiento a largo plazo de la compañía.

Sobre Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, incluyendo el comercio de valores, investigación y asesoramiento en inversiones, servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes en los Estados Unidos, Europa y Asia Central.

Sobre Freedom Finance Europe

Freedom Finance Europe, la división europea de Freedom Holding Corp. Es el único operador de bolsa con sede en la UE que cotiza en NASDAQ. El grupo es una empresa de inversión internacional que a través de su plataforma on-line (web y app), Freedom24, ofrece acceso directo a 15 bolsas de valores mundiales, incluidas NYSE, NASDAQ, LSE y Euronext, entre otras. Freedom Finance Europe está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para ofrecer sus servicios a clientes de la UE. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, cuenta con agentes vinculados y oficina de representación Madrid, y en Berlín, París, Milán, Viena, Varsovia, Atenas, Ámsterdam, Viena y Sofía.