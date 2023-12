Feliz Navidad o felices fiestas

Todos los pueblos tienen su calle mayor, todas las religiones su fiesta grande, todos los países su ley suprema y todas las personas sus prioridades.



Los cristianos hemos celebrado nuestra fiesta grande, la natividad o nacimiento de Cristo.

Yo, he recibido algunos mensajes de felicitación. La mitad eludían el nombre cristiano de la fiesta: ¡La Navidad!. (..) La mitad de la felicitaciones, excluían el “Feliz Navidad”. Los tiempos cambian. Supongo, que con este cambio: “Felices Fiestas”, queremos acoger a los no cristianos. Queremos que compartan nuestra felicidad, los ateos, y los no cristianos que viven entre nosotros.

Hemos cambiado en más cosas: Actualmente, ni la iglesia interviene en los asuntos públicos, ni el estado en los asuntos de la iglesia. Se ha de decir, que la secularización de la sociedad, va más allá de la separación mencionada. Se va menos a misa, los matrimonios religiosos han disminuido y hay mandamientos de la iglesia católica, que casi hemos olvidado. Especialmente los que nos mandan confesar, comulgar y ayunar.