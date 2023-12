​Una nueva Navidad

Un amor incondicional es la nueva llegada,

un beso bajo el muérdago es una gran entrada. La conexión brilla con suspiros en la mirada, una expresión puede ser la felicidad dedicada.

La gran estrella en lo alto de la sonrisa, colócala al son de la melodía, sin prisa. Que la vida es rápida como una brisa, deja las lamentaciones y resplandece tu sonrisa.

Baila con la blanca nieve cayendo. La Navidad no aparece durmiendo, solo al corazón que más esté viviendo. Tal vez un sueño o una realidad se esté cumpliendo.

La chimenea te espera con calcetines, ríe, que todas las flores tienen sus jardines. Imagina esos trajes de ensueño en bailarines de fondo una melodía acompaña los violines.

Una nueva llegada puede ser tu suerte, no pierdas la ilusión, la vida tiene aún por conocerte. Solo tú sabes aspirar a quererte sé tú siempre y no temas detenerte.

Puede haber melancolía con algunos recuerdos, no llores, tus destellos están contigo despiertos. Aquellas almas continúan en ti para los aciertos, velan por el amor y que llegues a buenos puertos.

Una nueva vida empieza en ti con las campanas, sé tu momento y abre todas las ventanas. Que el cielo sea testigo de tus ganas, vive con tu emoción que te hace diferente todas las semanas.

Solo siente esa pasión, que no hay mejor lugar que tu imaginación. Levántate, las navidades te esperan con ilusión corre sin rumbo por las calles, que ya suena tu nueva versión.