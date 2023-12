Los Cabos se viste de gala para despedir 2023: cinco planes para celebrar Navidad y Fin de Año en el exclusivo destino mexicano

Los Cabos ya cuenta con el 77% de las plazas reservadas para la temporada festiva y se sitúa como el destino preferido por los visitantes para disfrutar de las fiestas este 2023, según Amadeus. Precelebraciones y cenas de gala en lujosos hoteles, fiestas exclusivas a orillas de las playas y brunchs de bienvenida al nuevo año son tan solo algunas de las actividades que esperan a los viajeros que se animan a despedir el año en Los Cabos Despedir el año a orillas de playas paradisíacas, disfrutar de un clima cálido entre naturaleza, y saborear platos exquisitos que fusionan la esencia más tradicional de la gastronomía mexicana con toques contemporáneos, constituyen sólo un atisbo de las maravillas que aguardan en Los Cabos. Este rincón paradisíaco anclado en la península de Baja California brinda una oportunidad única para dar la bienvenida al 2024 mientras se disfruta de una mezcla de experiencias inolvidables repleta de fiesta, gastronomía, cultura, deporte y desconexión, rodeados de paisajes desérticos y acuáticos y una belleza natural incomparable.

Este bello y exclusivo enclave se ha erigido como el principal destino hotelero a nivel mundial para pasar las fiestas navideñas en 2023, según Amadeus. El estudio sitúa a Los Cabos como el destino mexicano que ha registrado mayor demanda de visitantes para estas fechas, con el 77% de las plazas reservadas para la temporada festiva.

Las claves del éxito de Los Cabos radican en su clima apacible y cálido, con 350 días de sol, y un paisaje lleno de contrastes. Los visitantes podrán disfrutar del frescor del agua a orillas del Mar Cortés y el Océano Pacífico y, al mismo tiempo, vivir experiencias de aventura en desierto y montaña. Su espectacular ecosistema marino, el extenso catálogo de actividades y la amplia oferta cultural y artística, le han valido por primera vez el galardón de ‘Mejor destino en México’ en la 21ª edición de los premios Readers Choice Awards de la revista Travel Weekly, un reconocimiento que premia el desarrollo de Los Cabos como destino turístico de élite. Asimismo, por la belleza de sus paisajes naturales, la infraestructura hotelera y su papel fundamental para promover el turismo consciente y sostenible, Los Cabos se sitúa en primera posición entre los destinos de la lista ‘Best 50 Places to Travel in 2024’ de Travel + Leisure.

En estos días tan especiales plagados de actividades, Los Cabos se viste de gala para ofrecer una experiencia única en la que el lujo y la magia se entrelazan. En cada rincón se encontrará fiesta y celebración, pero para abrir boca, hay cinco planes que no se pueden perder para despedir el año entre playas y desierto de una manera inolvidable:

1. Precelebración con estilo en Nobu Hotel

Para anticiparse a la emocionante noche que se avecina, Nobu Hotel ha preparado una precelebración en su piscina. Desde las 12 del domingo 31, los visitantes podrán sumergirse en el ambiente con bebidas y un menú a la carta. Asimismo, para entrar en sintonía y disfrutar de una noche de música y diversión, un DJ invitado ambientará la velada en un entorno idílico a orillas del Océano Pacífico.

Por otro lado, el restaurante Nao se prepara para recibir el año con un brunch muy especial que contará con la colaboración del DJ Mortal.

2. Planes deportivos y culturales para todas las edades

Si se prefiere pasar las fiestas con una agenda llena de experiencias diferentes, el hotel Four Seasons Resort and Residences Los Cabos ha organizado una serie de actividades deportivas, relajantes, gastronómicas y festivas, para disfrutar de las fechas de manera activa, sin renunciar a la celebración. Desde apasionantes partidos de baloncesto y fútbol; hasta clases de kayak, pescay paddle surf, pasando por clases de cocina, relajantes paseos en bicicleta por la playa; sesiones de masaje y spa; y comidas y cenas que combinan la amplia variedad gastronómica que ofrece Los Cabos. Además, durante las noches, los hoteles del destino acogen eventos especiales y cautivadoras catas de mezcal, tequila y vino.

En otro escenario, concretamente el del hotel El Ganzo, durante estas fechas se podrá disfrutar de conciertos en directo, comidas y cenas en los beach club, circuitos de spa o actividades de wellness. Para los más rockeros, el Hard Rock Hotel acogerá una agenda con actividades artísticas como manualidades, trivial o karaoke, así como actividades deportivas y de ocio para todas las edades como una búsqueda del tesoro, un bingo, concursos de baile, clases de zumba, conciertos en vivo y deportes acuáticos en la piscina.

3. Una cena de gala para despedir el año

Despedir el 2023 en compañía de los seres queridos es fundamental, pero si va acompañado de una cena elegante y deliciosa, el disfrute se multiplica. Con el fin de ofrecer una experiencia inigualable, hoteles de la región como Pueblo Bonito, en Cabo San Lucas, y Corazón Cabo Resort & Spa ofrecen cenas especiales con champán, música en vivo y deslumbrantes espectáculos de drones y fuegos artificiales, creando así una experiencia inolvidable para dar la bienvenida al nuevo año. Asimismo, restaurantes como El Farallón ofrecerán cenas para familias con platos entre los que destaca una gran variedad de mariscos de la zona, seguida de un brindis y baile en Don Manuel’s.

4. Fiestas inolvidables de Año Nuevo a orillas del océano

Tras la cena, la fiesta en Los Cabos sigue. Los hoteles de la región unen fuerzas para hacer de la última noche del año un momento vibrante cargado de emociones. El Pueblo Bonito Hotel, por su parte, organiza una fiesta con fuegos artificiales, fogatas en la playa, DJ y actuaciones en vivo de bandas de rock. Mientras, en Corazón Cabo Resort & Spa, los viajeros podrán disfrutar de la música de dos DJs, una tentadora barra de tacos, cabina fotográfica y otras sorpresas. Por último, en Nobu Hotel la celebración alcanzará nuevas alturas con dos DJs internacionales, fuegos artificiales, fogatas, deliciosos canapés y barra libre a partir de las 22 horas.

Por otro lado, en lo más alto de la ciudad, The Rooftop 360° organiza una exclusiva fiesta para adultos con cena, barra libre, música en vivo y una cabina fotográfica 360°. Además, si se buscan opciones adicionales, se anima a los interesados a descubrir la vibrante escena de bares y clubs en Cabo San Lucas, donde se celebrarán múltiples fiestas para despedir el año.

5. Bienvenida a 2024: un brunch con sabor a nuevos propósitos

Si la fiesta no ha terminado y se busca seguir celebrando el nuevo año en Los Cabos, no hay que perderse el Brunch de Año Nuevo que Pueblo Bonito Hotel tiene preparado para el lunes 1 de enero. Los asistentes degustarán mimosas, música en vivo y vibra festiva. Además, el hotel también acoge la conocida como Cena de Nuevos Comienzos, una experiencia gastronómica deliciosa para dar la bienvenida a la primera noche del año.