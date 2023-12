TerraMaster lanza TerraSync que convierte TNAS en servidor de nube privado para sincronizar archivos

TerraMaster, una marca profesional dedicada a ofrecer productos de almacenamiento innovadores para hogares y empresas, acaba de presentar TerraSync: una solución de copia de seguridad que se ejecuta en TNAS y funciona con TerraSync Client. Con la aplicación TerraSync, cualquier usuario puede convertir su sistema TNAS en un servidor privado en la nube privado para sincronizar archivos entre múltiples dispositivos Características principales de TerraSync

Tres estrategias de sincronización

TerraSync es una aplicación integral y completa, cuyo objetivo es ayudar a administrar los datos almacenados en dispositivos TNAS de manera más eficiente y segura, para lo que ofrece una serie de estrategias de sincronización. Dichas estrategias incluyen sincronización bidireccional, descarga unidireccional y carga unidireccional, para dar respuesta a cada escenario concreto.

Sincronización bidireccional

Garantiza que se mantenga la coherencia de los datos entre el servidor y el cliente. Da igual que los archivos se modifiquen los archivos almacenados en el servidor o los que guarda el cliente: los cambios se sincronizan en tiempo real en el otro extremo, para garantizar la exactitud y precisión de los datos.

Descarga unidireccional

Para aquellos escenarios donde solo sea necesario descargar datos del servidor, los usuarios pueden optar por la estrategia de descarga unidireccional. Esto significa que, cuando se modifiquen archivos en el servidor, esos cambios se sincronizan automáticamente con el cliente. Pero si se produce cualquier cambio en el cliente, no afectará los archivos almacenados en el servidor.

Carga unidireccional

Por el contrario, una política de carga unidireccional permite a los usuarios sincronizar los cambios efectuados en los archivos ubicados en el cliente con los archivos del servidor. Pero en este caso, los cambios que se produzcan en el servidor no se sincronizan con el cliente. Se trata de una función es especialmente útil para usuarios que necesiten conservar la versión más reciente del mismo archivo en varios dispositivos.

Mecanismo de sincronización bajo demanda

Ahorra un espacio enorme de almacenamiento y recorta el tiempo necesario para sincronizar. Gracias a la sincronización bajo demanda, ya no es imprescindible que el usuario se descargue todos los archivos al dispositivo local. Tan solo cuando necesite acceder a un archivo específico. Entonces, ese archivo sí se descargará localmente. Este mecanismo no solo alivia la presión de almacenamiento sobre el dispositivo local, sino que además reduce la ocupación del ancho de banda de la red, lo que agiliza la sincronización de archivos.

Seguridad de datos garantizada

Proporciona funciones como registro de versiones de archivos, recuperación de versiones de archivos y recuperación de archivos eliminados accidentalmente. Una protección completa para los archivos de los usuarios. Tanto si ocurren pérdidas de datos debidas a borrados accidentales o como consecuencia de un ataque malintencionado, con TerraSync los usuarios recuperan sus archivos importantes sin dificultades.

Disponibilidad

TerraSync y TerraSync Client se pueden descargar del centro de aplicaciones. TerraSync Windows se ha integrado en la aplicación de escritorio para PC TNAS. Próximamente lanzaremos además los clientes TerraSync Mac, TerraSync iOS y Android, con lo que ampliaremos la compatibilidad de dispositivos.

