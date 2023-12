MIA IMAGINAE: Exposición Fotográfica en Madrid

Exposición enmarcada en el 125 Aniversario de la Real Sociedad Fotográfica con el nombre de "MUSEO BOTÁNICO" La Real Sociedad Fotográfica inaugura el próximo miércoles, 10 de enero de 2024, la exposición "MUSEO BOTÁNICO" de Mia Imaginae, que permanecerá abierta desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero de 2024, en la galería situada en Lavapiés, en la calle Tres Peces 2, en pleno centro de Madrid y englobada dentro del 125 Aniversario.

En palabras de Eduardo Momeñe, hay en estas bellísimas fotografías de Mia Imaginae mucho de la magia y de la fascinación de imágenes misteriosas.

En realidad, es la "irresistible atracción" de la fotografía, de esa camera obscura que finalmente se entiende mejor con las sombras que con las luces, y que es "cómplice para descubrir formas invisibles a las prisas". Estas formas invisibles que se transforman en "eternamente" visibles cuando la cámara y la mirada consciente actúan.

Sin duda, de una fotografía "sin prisas", el tiempo queda suspendido, ese presente perfecto al que Mia Imaginae alude, ese ritual de la fotografía, la eternidad del instante. Su mirada parte de este potencial del medio con el que "escribe", y si bien su lirismo no es poco, estas imágenes no me hablan de una "fotografía poética", sino de la poética de la que es capaz de generar una mirada sólida y consciente.

Mia Imaginae (Madrid, 1971)

Licenciada en Psicología, sus inicios profesionales se desarrollan en el marco del Museo del Prado donde tiene la oportunidad de conocer la intensidad de la obra de Patinir y las magistrales luces de Claudio de Lorena, que marcarían el estilo de sus composiciones.

Posteriormente, estudia la técnica en el centro EFTI (Madrid) y desde entonces desarrolla su proyecto de fotografía de autor. Para la realización de las imágenes trabaja principalmente con luz natural, tamizando su impacto para crear diferentes atmósferas y texturas.

https://www.instagram.com/mia.imaginae/

Organiza

Real Sociedad Fotográfica

Comisaria

Angélica Suela de la Llave

Coordina

Angélica Suela de la Llave

Información MIA IMAGINAE

Mia Imaginae

Lugar

Sala de Exposiciones de la Real Sociedad Fotográfica

C/ Tres Peces nº 2, 28012 Madrid · Tlf. 91 539 75 79 · www.rsf.es

Horario de visita:

Lunes a viernes: de 18:00 a 21:00 h

Sábados: de 11:00 a 14:00 h / Domingos y festivos cerrado