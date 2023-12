Mery propone gadgets de almacenamiento para hogares pequeños

Cómo organizar el espacio cuando se vive en una casa pequeña con trucos e ideas sencillas Aunque existen muchos trucos y gadgets para aprovechar al máximo los espacios más pequeños, la primera regla para que no se acumulen cosas innecesarias es hacer limpieza a menudo de lo que no se utiliza. Aquellos "por si algún día es necesario"; probablemente nunca acaben cumpliendo su función. Esta propuesta de productos es ideal para mantener el orden a raya y/o para hacer algún que otro regalo esta Navidad.

La creatividad es fundamental, estas son algunas ideas:

Vivir en una casa o piso pequeño puede tener sus ventajas, pero disponer de espacio suficiente para guardarlo seguramente no es una de ellas. Mery, la firma española de productos de limpieza del grupo Rayen, comparte algunas ideas que seguro servirán de ayuda.

Utilizar las puertas de casa o de armarios para añadir espacio de almacenamiento vertical es probablemente el consejo estrella para organizar espacios pequeños. Los percheros de puerta o los colgadores para bolsos son ideales para aprovechar al máximo el espacio. Reordenar los armarios de forma que puedan verse todas las prendas y cogerlas con facilidad. Algunos gadgets que permiten ahorrar espacio son perchas para cinturones, colgadores de joyas y accesorios, colgador de zapatos o colgadores de percha múltiples. Un consejo muy útil es colocar la ropa por tipo (en lugar de por color) y situar aquellas que se utilizan más en las barras y baldas de más fácil acceso, de esta forma mantenerlo ordenado será más sencillo. Dividir es vencer. Los organizadores de cajones son los grandes aliados para tener las prendas más pequeñas ordenadas, visibles y a mano y ayudar a que los cajones no se conviertan en un auténtico caos cada vez que se saca algo. Aprovechar los espacios bajos vacíos. Una de las soluciones más sencillas para organizar el hogar es añadir espacio de almacenamiento debajo de los muebles, sobre todo en el dormitorio. "Hola, almacenaje debajo de la cama". En la cocina, multiplicar el almacenaje de los armarios con colgadores para copas y tazas, colgadores dentro de los armarios o cestas colgantes. Seguro hay un antes y un después en los armarios de menaje. Todo es cuestión de orden

En la organización de espacios pequeños es fundamental controlar el desorden, no solo para aportar paz a nivel visual, sino para facilitar la vida en el día a día. Por este motivo, invertir en un buen almacenaje es imprescindible para hacerlo de forma práctica y duradera.

