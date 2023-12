DSV España se une a la red Global Vehicle Competence Center (VCC), reforzando su liderazgo en la logística del vehículo terminado

Los DSV Vehicle Competence Centers (VCC) son reconocidos mundialmente por sus soluciones globales de transporte de vehículos terminados DSV Air & Sea España ha dado un paso significativo para consolidar su posición como referente en automoción al integrarse al Global Vehicle Competence Center (VCC). Esta alianza estratégica fortalece aún más la presencia de DSV en el ámbito de transporte de vehículos terminados, con 24 equipos distribuidos en 6 continentes y 18 países, especializados en concept cars, covert vehicles, debut vehicles, vehículos eléctricos o de combustible alternativo, famosos bespoke vehicles, vehículos de producción limitada y alto valor, coches de rally, test and evaluation vehicles o vehículos especiales para eventos.

Soluciones globales de transporte de vehículos terminados

Los DSV Vehicle Competence Centers (VCC) son reconocidos mundialmente por sus soluciones globales de transporte de vehículos terminados, asegurando la movilidad de una amplia gama de automóviles especiales. Aprovechando la experiencia global y la escala de DSV en soluciones logísticas de automoción, la compañía puede transportar vehículos desde y hacia prácticamente cualquier parte del mundo gracias a su red de Global Vehicle Competence Center.

Servicios 4PL para la industria de la automoción

Al mismo tiempo, DSV Air & Sea destaca por su departamento dedicado a servicios 4PL para el sector automoción, que actualmente se expande hacia otros verticales. Carla Guillén, directora del vertical de automoción para España & Portugal de DSV Air & Sea lidera este departamento situado en Valencia, formado por 30 profesionales, que conforman un equipo de torre de control, maximizando la eficiencia, fiabilidad y reduciendo costes generales. Carla Guillén aporta su experiencia y liderazgo para asegurar un servicio de excelencia a los clientes de la empresa transitaria en la región.

Estándares de calidad y cumplimiento normativo

La seguridad y protección de los vehículos durante su transporte son prioritarias para DSV. "Las soluciones de logística de vehículos terminados de DSV incorporan los más altos estándares de control de calidad y cumplen con todas las normativas aduaneras y legislaciones específicas del país de destino. Esto garantiza que los vehículos lleguen seguros y protegidos, cumpliendo con todas las normativas durante su viaje", afirma Carla Guillén.

Experiencia global y variedad de modos de transporte

El equipo global de expertos en vehículos terminados de DSV utiliza su conocimiento y experiencia junto con herramientas especializadas, procesos y best practices para diseñar soluciones eficientes y seguras. DSV puede transportar vehículos terminados por vía aérea, marítima, terrestre o ferroviaria, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente y garantizando cumplir con sus plazos y sus presupuestos. "En los últimos años hemos observado que la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para nuestros clientes, quienes buscan no solo eficiencia en tiempo y costes, sino también un compromiso con prácticas de transporte respetuosas con el medio ambiente", asegura la directora del vertical de automoción para España & Portugal de DSV.

Soluciones de transporte y logística para la automoción

La empresa DSV en España ofrece al mercado soluciones integrales para el sector de la automoción con logística 3PL & 4PL, aprovisionamiento con milk-runs y logística inversa, servicios de distribución logística con entregas just-in-time, logística de automoción para recambios con un servicio de distribución nocturna. Además, ofrece total trazabilidad y fiabilidad con equipos humanos dedicados para uno de los sectores más exigentes del mercado.

Compromiso con la sostenibilidad

DSV mantiene los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Como proveedor líder de logística de automoción, todas las instalaciones y servicios de la cadena de suministro cumplen con los sistemas de gestión de calidad total, incluida la certificación ISO 90001.

Los procedimientos relacionados con la salud, la seguridad y el medio ambiente cumplen con todas las normativas locales y ayuda al cliente a reducir huella de carbono con soluciones Green Logistics.

Con esta integración al Global Vehicle Competence Center, DSV Spain reafirma su compromiso con la excelencia en la logística de automoción, ofreciendo soluciones globales, seguras y sostenibles para la movilidad de vehículos especiales en todo el mundo.

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

DSV mantiene las cadenas de suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrece y gestiona diariamente soluciones para la cadena logística de miles de empresas, desde negocios familiares hasta grandes corporaciones multinacionales. El alcance es global, aunque la presencia es local con servicio de proximidad.

Los 75.000 profesionales en más de 90 países trabajan con pasión para proporcionar una gran experiencia al cliente y un servicio de alta calidad. DSV aspira a liderar el camino hacia un futuro más sostenible en el sector apostando por la sostenibilidad y el medioambiente.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad, que hace negocios con integridad, respetando las diferentes culturas, la dignidad y los derechos de las personas.