Tendencias beauty para 2024 de marcas como Medik8, Omorovicza o Perricone MD según el horóscopo

Esto ya no va de qué producto es para cada piel, sino de la tendencia en la que es más fácil que caigas según el signo zodiacal que se tenga No se trata de que según el signo zodiacal vayas a usar un producto u otro porque, siendo realistas, esto no va de horóscopos, sino de tipos de pieles y, en esto, lo que debes aplicar siempre es lo que mejor le vaya a la piel para sus preocupaciones específicas. Sin embargo, sí que es posible que el carácter que determina si se es Piscis, Capricornio o Aries pueda incidir en que caigas en unas u otras de las muchas tendencias beauty que sobrevuelan por el sector cosmético. ¿Ante cuál serás más débil?

Aries y el multimasking

Si una palabra define a aries es la valentía y no es de extrañar que se apunte a aplicarse no una, ni dos, sino hasta tres y cuatro mascarillas que combinen muchos activos con el fin de llegar a una cita con la piel perfecta y ofrecer su magnetismo tan característico. "Es una tendencia muy buena si se hace adecuadamente. Recomiendo empezar por una mascarilla exfoliante, seguida de una calmante y terminar con una muy hidratante. Así renovaremos la piel y la equilibraremos después de haberla sometido a estrés", defiende la directora técnica de Ambari Natalia Abellán.

Gold Profection22 Mask, de Ambari, recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. Se puede usar solo unos días a la semana. 115€ en Purenichelab.com

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8, la mascarilla S.O.S con el tratamiento definitivo para las pieles que necesitan hidratación y están dañadas. Lleva un potente cóctel con zinc de efecto curador, ácido hialurónico humectante, algas para aportar minerales y todo en un tejido súper sofisticado que consigue adaptarse mejor al rostro y permitir que los productos entren mejor en la piel. 81 € en Medik8.es

Multi Action Overnight Intensive Firming Treatment de Perricone MD es un tratamiento en formato mascarilla de noche a base de aceite de coco y ácido alfa lipóico (ALA), el antioxidante más poderoso de la naturaleza, que combate de forma drástica las líneas finas, arrugas, poros, firmeza y la pérdida de luminosidad, a la vez que trabaja en el proceso regenerativo natural de la piel para hidratar y suavizar durante la noche. 99 € en Perriconemd.es

Tauro: Skin calming

A Tauro le fascina la estabilidad y cualquier cambio le hace temblar sus chacras, de ahí que es posible que caiga en una de las tendencias que más fuerte pisan, el skin calming. "Después de años dando mucho tute a la piel con productos como los ácidos exfoliantes, muchas pieles se pueden ver alteradas. Hay que darle estabilidad a la piel", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. No será de extrañar que en la rutina de Tauro entren los productos más calmantes con ingredientes como la niacinamida o la centella asiática.

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, además de los citados ingredientes como el ácido hialurónico y el extracto de okra, contiene antioxidantes que protegen de los radicales libres, principales agentes del envejecimiento. 55 € en Byoode.com

Lotus Water Calming Mask de Boutijour, una mascarilla que aprovecha todos los beneficios calmantes del loto de agua de origen coreano, una propuesta muy rica en ingredientes botánicos. Calma con la centella asiática y energiza con los extractos de jengibre y regaliz, además de aportar vitamina C iluminadora gracias al extracto de camelia. 32 € en purenichelab.com

La simpatía de Géminis es de ‘Salon Junkies’

La tendencia Salón Junkies va a ser la que domine durante 2024. Ya se trata de a ir de ir a conocerse todos los restaurantes de la ciudad…sino de conocerse todos los salones de belleza y sus exclusivos tratamientos. Y Géminis lo hará con amigos porque es sociable por naturaleza: le gusta salir, el contacto con la gente y mimarse y charlar mientras le dan un masaje o le hacen las uñas. ¿Tratamientos que hay que probar sí o sí? Platinum Facial de la firma Medik8 en Beldon Beauty o el mix de Indiba con Perricone MD en The Secret Lab, ambos en Madrid.

The Secret Lab/ Beldon Beauty

En The Secret Lab, combinan la sabiduría del Dr. Perricone con INDIBA, un maridaje entre aparatología y principios activos con efecto antioxidante rejuvenecedor, como su mascarilla rica en microcápsulas de clorofila y complejo de cobre o su suero antioxidante con tres tipos diferentes de vitamina C. Está específicamente creado para tratar en profundidad las pieles envejecidas porque reduce visiblemente las arrugas y finas líneas, mejora la luminosidad, unifica el tono de la piel y ayuda a recuperar la firmeza. Este tratamiento se puede encontrar en The Secret Lab, ubicado en la calle Zurbano, 4, Bajo izquierda, Madrid.

El tratamiento Platinum Facial de Medik8, disponible en el salón Beldon Beauty en Madrid, une innovación en belleza y resultados anti-edad en un mismo protocolo. Incorpora productos exclusivos como la Age Defying Platinum Mask, con ingredientes avanzados como carbón activado y péptidos. Además se utilizan técnicas de masaje facial para elevar, reafirmar y rejuvenecer la piel de manera instantánea, logrando una apariencia más juvenil. Se puede encontrar en Beldon Beauty, en la calle Lagasca, 9 de Madrid.

Cáncer, leal a su Skin Berrier

A Cáncer le caracteriza la lealtad y no hay mayor signo de fidelidad a la piel que evitar alterarla y cuidarla para que se mantenga estable. Esa es la máxima de la tendencia Skin Barrier, que "busca reparar la función de la piel a toda costa para evitar desórdenes en el tejido que puedan desencadenar cascadas de envejecimiento, brotes de acné, rojeces, etc.", promulga Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Para ello, Cáncer apostará por las texturas más ricas con ingredientes como el escualano o la manteca de karité.

Cushioning day cream, de Omorovicza, es una crema de día rejuvenecedora que amortigua y rellena. Aprovechando el poder curativo procedente de las aguas termales, rellena y reafirma visiblemente la piel al tiempo que refuerza su función barrera natural para amortiguar contra los daños de los agresores, tanto internos como externos. 145 € en purenichelab.com

Rejuvenating Moisturizer de Perricone MD es una crema hidratante que refuerza la barrera protectora de la piel con una intensa hidratación y nutrientes que ofrecen efectos reafirmantes. Su textura aterciopelada proporciona una hidratación profunda, incluso para pieles extremadamente secas y problemáticas. Con ingredientes como Acil-Glutatión para reducir arrugas y líneas profundas, y una mezcla de Vitamina F derivada de aceites como semilla de lino, chía y macadamia, esta crema restaura la flexibilidad y promueve un brillo saludable. 110 € en purenichelab.com

Leo confía en el Multi-Toning

Leo confía en la vida y en su propia capacidad para conseguir lo que se proponga, de ahí que deposite dicha confianza también en una de las nuevas tendencias del momento, el Multi-Toning. Y es que esta propuesta requiere confianza, porque propone usar hasta dos tónicos en vez de uno o ninguno. "Parte del concepto de equilibrar cada parte del rostro de acuerdo a sus necesidades específicas. De este modo, se puede usar un tónico exfoliante en la frente, por ejemplo, mientras que en las mejillas puede que requiramos uno más calmante", aclara Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Press & Glow de Medik8 mejora la luminosidad de la piel y hace una exfoliación suave. Es un tónico de uso diario que trabaja con la gluconolactona, un polihidroxiácido perfecto hasta para pieles sensibles. 35 € en medik8.es

Omoressence, de Omorovicza, es una esencia que ayuda a equilibrar la piel y tiene propiedades antiinflamatorias para reducir el enrojecimiento. En su fórmula se puede encontrar ramnosa, un polisacárido que previene los daños y las bacterias que se suelen acumular en la superficie de la piel; silicio, un gran reafirmante que aumenta la resistencia y la elasticidad del colágeno, y el concentrado Curativo Healing concentrate ™, patentado por Omorovicza, que deja la piel más firme, más flexible y con un aspecto más joven. 82 € en purenichelab.com

A Virgo, su perfección en Glass Skin

Signo perfeccionista donde los haya, Virgo no se anda con chiquitas y quiere que todo sea de diez. "En belleza, el sinónimo de perfección es la tendencia Glass Skin que consigue una piel de acabado jugoso, cristalino y luminoso", defiende Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, firma con origen en Corea, país que ha promovido esta tendencia que requiere "bastantes pasos, necesitando tonificación, exfoliación, doble limpieza y pudiendo aplicar hasta varios sueros, por ejemplo, antes de la crema, para conseguir ese efecto cristalino", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

El tónico Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner tiene una textura geloide y hace función de escudo anti-polución gracias a las capacidades antioxidantes de la flor de loto. Este tónico También posee números complejos de patente propia de Boutijour ricos en ingredientes protectores como el té verde. 48 € en purenichelab.com

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode. Cuenta, además de con habas de adzuki, un jabonoso natural que limpia en profundidad y ayuda a descongestionar los poros y eliminar las células muertas. También trabaja con polvo de arroz, gluconolactona y ácido fítico, que arrastran todas esas impurezas. Entre sus ingredientes está también la vitamina C, en concreto, el ácido ascórbico etilado, encargada de proteger los folículos capilares del daño causado por los radicales libres, además de otros antioxidantes como granada y ragi. 34 € en Byoode.com

Miracle Facial Oil, de Omorovicza, es un aceite facial antiedad que incluye, además de aceites nutritivos y un complejo regenerador, el famoso bakuchiol. 109 € en purenichelab.com

Photo Brightening Moisturizer de Perricone MD. La crema tiene una textura de mousse ligera y, cuidado, altamente atractiva. Entre sus ingredientes estrella también se encuentran ingredientes hiperactivos como la vitamina C Ester, una forma estable de vitamina C, ácido alfa lipoico, otro antioxidante que además aporta ácidos grasos a la piel, y SPF30. 82€ en perriconemd.es

Libra, balance y Yoga Facial

A libra le gusta el equilibrio y por eso es fiel amante de actividades como el yoga o la meditación, todo aquello que le pueda producir un balance perfecto por dentro y por fuera. Puede que, en esa dinámica, se deje llegar por el yoga facial, que "con una serie de gestos específicos y ayuda de gadgets faciales como un roller o una piedra gua sha, ayudarán a promover la juventud y salud de la piel del rostro", expone Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Greentox Gua Sha de Boutijour es más drenante que las Gua Sha planas y permite estimular varios puntos de los meridianos que desintoxican y oxigenan con mucha mejor precisión. 59 € en purenichelab.com

Rose Quartz Facial Roller Roller de Omorovicza, es un gadget de cuarzo rosa que trabaja para incrementar la micro-circulación y estimular el drenaje linfático, a la vez que ayuda a reducir las retenciones y mejora la elasticidad de la piel. 65 € en purenichelab.com

Pasión, escorpión y No makeup

Si hay un signo zodiacal famoso por su actitud pasional, ese es Escorpio. Y es que el escorpión lo hace todo con la máxima entrega y dedicación, con esa pasión que tanto le caracteriza. Es por ello que siempre llega a sus citas perfecta, pero, eso sí, sin que lo parezca. Todo debe representar que no ha costado y que no ha habido esfuerzo, de ahí que se deje llevar por la tendencia del No Makeup con productos que dan color y aspecto saludable al rostro, pero sin ser maquillaje. Le encantará que le digan ‘qué guapa estas’ y ella responder con un ‘no llevar nada’.

No Makeup Blush, de Perricone MD, es un colorete en crema gel para aportar un tono saludable dejando un rubor natural en las mejillas, mientras las unifica e ilumina para acentuarlas. La fórmula se funde a la perfección con la piel indistintamente del tono sobre el que se aplique. Contiene vitamina C Ester para aportar luminosidad y suavidad al tejido y extracto de planta de jengibre chino para perfeccionar naturalmente la piel. 41 € en perriconemd.es

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1 es un gran aliado para abrigar la piel porque cuenta con ingredientes que la tratan a corto, medio y largo plazo al tiempo que la reponen de la hidratación necesaria. Componentes como la urea, el alfa-bisabolol, el pantenol o la manteca de karité, sumados a una tecnología de pigmentos que también aporta color. En una primera impresión, la crema de color verde contrarrestará cualquier imperfección rojiza para corregir el tono con unas cápsulas que, después, se adaptan al tono natural de la piel. Además, protege con su filtro solar SPF50. 34,95 € en purenichelab.com

Sagitario, la espontaneidad del Skin Fasting

Sagitario es espontáneo y, precisamente por ello, no siempre es la persona más constante, ya que determinadas cosas que se crucen en su camino le pueden despistar e ir enroscando unas tareas con otras. Precisamente por ello, la tendencia del Skin Fasting será su diamante beauty: "Una tendencia que defiende no usar determinados productos durante algunos días con el objetivo de ir entrenando a la piel poco a poco. Si no se es constante con activos como el retinol, esta tendencia es perfecta", aclara Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.­

Capricornio y la constancia de la Triple Limpieza

Si hay un signo que luche por todo hasta asegurar que lo consigue, ese es Capricornio. Es por ello que, al contrario que Sagitario, este signo de tierra es constante a más no poder, consciente de que el beneficio viene tras el esfuerzo continuado. Capricornio será capaz como pocos de tener una piel pulida con la tendencia de la Triple Limpieza, "que se hace alrededor de 3 veces por semana y consiste en usar tres limpiadores: uno de base oleosa, uno en gel, y termiar con un tónico o tercer limpiador de efecto exfoliante para ofrecer un resultado similar al de un salón de belleza con una limpieza facial profunda. Esta rutina es perfecta para pulir y reducir puntos negros, además de regenerar la piel", sostiene Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Thermal Cleansing Balm de Omorovicza aprovecha el poder del lodo Moor húngaro por su gran capacidad transformadora. Rico en calcio y magnesio, extrae las impurezas eficazmente. Este suave bálsamo negro limpia sin afectar la barrera de la piel, eliminando todo maquillaje, incluso la máscara a prueba de agua, para dejar la piel perfecta, con sensación suave e hidratada. 73 € en perriconemd.es

Lotus Leaf Cleansing Gel de Boutijour, un limpiador en gel de efecto antioxidante que aprovecha extractos botánicos propios de Corea, como es el caso del loto de agua, calmante y con poder antioxidante. 33 € en purenichelab.com

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode realiza una doble exfoliación: física, con polvo de arroz, y con ácidos suaves, como la gluconolactona y el ácido fítico, ideal para pieles sensibles. 34 € en byoode.com

Acuario y el skin feeding

Acuario es filosófico y le gusta alimentar el cuerpo y el alma, por eso a veces se queda callado, meditando en su universo paralelo. Hablando de alimentar, el Skin Feeding será su tendencia para el 2024, un plan que busca "alimentar la piel con las mismas vitaminas con las que alimentamos del organismo", aclara Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. En esta línea, en sus cuidados faciales no faltarán la vitamina A (retinoides), vitaminas de tipo B (equilibrantes y calmantes), vitaminas C y E (antioxidantes) y un largo etcétera.

Con retinal encapsulado, Crystal Retinal 6 ofrece una velocidad 11 veces superior a la del retinol convencional, con la ventaja de causar menos efectos secundarios. Este producto no solo contribuye a combatir la pigmentación, las líneas de expresión y las arrugas, sino que también proporciona hidratación gracias a la presencia de ácido hialurónico y glicerina. Además, su fórmula incluye extracto de zanahoria para brindar propiedades calmantes y vitamina E. 82 € en medik8.es

CCC + Ferulic Brightening Complex, de Perricone MD, trabaja con tres formas diferentes de vitamina C, además, se completa con ácido ferúlico y vitamina E, que reactivan la acción antioxidante de la vitamina C cuando esta se oxida en su acción protectora de la piel. 171€ en perriconemd.es

Hydr8 B5, de Medik8, es un sérum con alta carga de ácido hialurónico de múltiple peso molecular y vitamina B5 para una completa hidratación de la piel, ideal para rellenar esas arruguitas del contorno de los labios e hidratarlos. 59 € en medik8.es

Piscis y la tendencia HEO

El último signo del zodiaco es de agua y su tendencia va justo de esto: de retener la humedad en la piel. Para ello existe H.E.O., cuyas siglas vienen de "humectantes como el ácido hialurónico, emolientes como el escualano y oclusivos como la dimeticona", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. De este modo, piscis consigue aplicar agua en su piel, pero también retenerla.

H.E.O. Mask, de Medki8, es una mascarilla en dos fases para mejorar la función barrera. La primera fase incluye humectantes; la segunda, emolientes y oclusivos, como la dimeticona. 68 € en medik8.es